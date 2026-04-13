ระทึกวันสงกรานต์! เกิดเหตุไฟไหม้ตึกบริษัทจำหน่ายสีกลางเมืองหาดใหญ่คาดไฟฟ้าลัดวงจร

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – เกิดเหตุไฟไหม้ตึกบริษัทจำหน่ายสีกลางเมืองหาดใหญ่ ไฟโหมลุกไหม้รุนแรงต้องใช้เวลาดับไฟราว 1 ชม. โชคดีที่ไม่มีใครอยู่ในอาคาร เตรียมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ คาดไฟฟ้าลัดวงจร
วันนี้ (13 เม.ย.) ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงในวันสงกรานต์ โดยเหตุเกิดที่ตึกแถว 7 ชั้น ตั้งอยู่ปากซอย 1 ถนนพลพิชัย เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ใกล้กับตลาดนัดยรรยง ซึ่งเปิดเป็นร้านขายสี ชื่อ บริษัท ยงชัยวัฒน์คัลเลอร์คาร์ จำกัด มีทั้งสีทาบ้านและสีรถยนต์ ต้องระดมรถดับเพลิงเกือบ 10 คันมาฉีดน้ำควบคุมไฟ โดยมีกำลังตำรวจคอยควบคุมพื้นที่และดูแลการจราจรเพื่อให้การดับไฟสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยเหตุครั้งนี้ไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงจากชั้นล่าง และเปลวไฟได้พุ่งทะลุประตูออกมาด้านนอก และค่อย ๆ ลุกลามขึ้นไปยังชั้นบนเรื่อย ๆ เนื่องจากชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 มีถังสีเก็บอยู่ภายในร้านเป็นจำนวนมากนับเป็นเชื้อไฟอย่างดี ทำให้ไฟยิ่งลุกไหม้รุนแรงขึ้น และมีกลุ่มควันไฟสีดำพวยพุ่งจำนวนมาก โดยมีเสียงปะทุดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ยังโชคดีที่ขณะเกิดเหตุภายในตึกแถวแห่งนี้ไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมฉีดน้ำดับไฟเพื่อไม่ให้ลุกลามยังอาคารข้างเคียงที่อยู่ติดกัน โดยใช้เวลาราว 1 ชั่วโมงจึงสามารถดับไฟที่ลุกโชนลงได้ แต่ยังคงต้องฉีดน้ำเลี้ยงต่อไปจนกว่าจะดับสนิท เพราะยังมีไอความร้อนและควันไฟอยู่ภายในตัวอาคาร และยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบความเสียหายภายในได้ แต่ดูจากสภาพบริเวณชั้น 1 และชั้น 2 ถูกไฟไหม้เสียหายหนักที่สุด รวมทั้งสีและข้าวของภายในร้านก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด
จากการสอบถามแม่เจ้าของร้านบอกว่า ตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในอาคารเนื่องจากลูกชายพาครอบครัวไปเที่ยวเมืองจีน ปกติตนก็จะนอนเฝ้าที่ร้านคนเดียว แต่ว่าเมื่อคืนนี้ไปนอนค้างที่บ้านอีกหลัง
ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากอะไร เบื้องต้นสันนิฐานอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงทางตำรวจ สภ.หาดใหญ่ จะประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนความเสียหายก็ต้องรอให้เจ้าของร้านกลับมาก่อน