อุกอาจ! คนร้ายแหวกหน้าต่างขนำจ่อยิงชายพัทลุงวัย 48 ปี ดับขณะหลับ

พัทลุง - คนร้ายแหวกหน้าต่างขนำจ่อยิงชายพัทลุงวัย 48 ปี เสียชีวิตขณะนอนหลับ ลูกชายเผยก่อนหน้านี้พ่อเคยมีเรื่องขัดแย้งกันในหมู่ญาติ อีกทั้งยังมีโทรศัพท์ลึกลับสั่งให้ลบข้อมูลในโทรศัพท์พ่อหลังเกิดเหตุด้วย
วานนี้ (12 เม.ย.) ร.ต.อ..วิโรจน์ ปราบปรี ร้อยเวร สภ.ป่าบอน จ.พัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุคนร้ายย่องเงียบใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงพ่อวัย 48 ปี เสียชีวิตภายในขนำ ในพื้นที่ บ้านควนแหวง ม.6 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพัทลุง แพทย์เวร รพ.ป่าบอน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพัทลุง
ในที่เกิดเหตุบริเวณขนำข้างบ้านในพื้นที่ ม.6 ต.โคกทราย เจ้าหน้าที่พบศพ นายเจิด กัลยาพราก อายุ 48 ปี นอนเสียชีวิตในขนำ มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด.38 มม. เข้าบริเวณปลายคาง ราวนมซ้าย ไหปลาร้า รวมทั้งหมด 4 จุด ก่อนเจ้าหน้าที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานและนำศพชันสูตรที่ รพ.ป่าบอนอีกครั้ง
จากการสอบถาม นายจีรชัย กันยาพราก อายุ 21 ปี ลูกชายของผู้ตาย เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุหลังจากนั่งกินข้าวกับพ่อและพูดคุยกันเสร็จ ตนเองได้เดินออกมาจากพ่อแล้วไปนั่งบ้านน้าใกล้ๆ ราว 5 นาที ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 4 นัดตรงขนำที่พ่อนอน ก่อนวิ่งมาดูเห็นคนร้ายได้วิ่งหนีออกจากขนำ แต่ตนมองไม่ถนัดว่าเป็นใคร ก่อนขึ้นไปดูพ่อพบนอนหายใจรวยรินและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยในเบื้องต้นนั้นคาดว่าคนร้ายได้แย้มผ้าม่านหน้าต่าง แล้วเห็นพ่อนอนเลยจ่อยิงเสียชีวิต
ขณะที่นายจีรชัย ลูกชายยังบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกว่า ก่อนหน้านี้ พ่อเคยมีความขัดแย้งกับญาติรายหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกัน มีเรื่องทะเลาะกันหลังจากที่รถจักรยานยนต์หาย โดยหาว่าพ่อเป็นคนขโมย แต่ไม่ทราบว่าพ่อขโมยจริงหรือไม่ จนมีการข่มขู่ว่าจะยิงพ่อมาแล้ว โดยเหตุเกิดเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาความเชื่อมโยงว่าญาติคนดังกล่าวเป็นบงการในคดีนี้หรือไม่ ก่อนหาหลักฐานพยานแวดล้อมเพิ่มเติมเพื่อติดตามคนร้ายนี้มาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
ทั้งนี้ ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนชักถาม นายจีรชัย ลูกชาย ได้มีโทรศัพท์ลึกลับโทรเข้ามาในโทรศัพท์ของผู้ตาย แล้วสั่งให้ นายจีรชัย กดลบข้อความและลบข้อมูลโทรศัพท์ของผู้ตายออกให้หมด เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่พอจะทราบแล้วว่าเป็นใคร และกำลังสืบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้หรือไม่