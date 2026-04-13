ดับไฟบ่อขยะสะพานหินสำเร็จ พร้อมจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด 24 ชม. ป้องกันเกิดเหตุซ้ำ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เทศบาลนครภูเก็ต ปิดภารกิจดับไฟบ่อฝังกลบขยะสะพานหิน สำเร็จ ภายใน 34 ชม. จัดกำลังเฝ้าระวังต่อเนื่องตลอด 24 ชม.ป้องกันไม่ให้ไฟปะทุอีก
วันนี้ (13 เม.ย.69) ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ บ่อฝังกลบขยะ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต (สะพานหิน) ล่าสุดระบุว่า เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงและดับไฟได้สนิทเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 06.30 น. ของเช้าวันนี้ ภายหลังจากทุกภาคส่วนได้บูรณาการกำลังเข้าระงับเหตุอย่างเต็มศักยภาพ
ความสำเร็จของภารกิจครั้งนี้ เกิดจากการระดมสรรพกำลังครั้งใหญ่ โดยเทศบาลนครภูเก็ตได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ภาคเอกชน อาสาสมัคร และมูลนิธิต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ รถสูบน้ำ และเครื่องจักรกลหนัก เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 จนสามารถยุติเพลิงและกลุ่มควันในพื้นที่โดยรอบได้
อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์โดยรวมจะคลี่คลายแล้ว จากการตรวจสอบพื้นที่ล่าสุดยังพบจุดที่มีควันไฟกรุ่นขึ้นมาเป็นหย่อม ๆ ประมาณ 11 จุด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน ด้วยการฉีดน้ำเลี้ยง ประสานเทศบาลนครภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ดำเนินการสูบน้ำจากบ่อบำบัดขึ้นมาฉีดเลี้ยงบริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความร้อนสะสมใต้ผิวหน้าขยะ ติดตั้งระบบป้องกัน ประสานติดตั้งระบบมอนิเตอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและเครื่องสปริงเกอร์น้ำ เพื่อพรมน้ำเลี้ยงผิวหน้าบ่อขยะอย่างสม่ำเสมอ ลดความเสี่ยงการปะทุซ้ำ การเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจว่าพื้นที่สะพานหินจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัย