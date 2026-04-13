ยะลาสาดสนุก! เนรมิตแลนด์มาร์คความสุขในเทศกาลสงกรานต์

ยะลา – ปรากฏการณ์ความชุ่มฉ่ำใจกลางเมืองยะลาเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ในงาน “สงกรานต์ยะลา สาด สนุก” ประจำปี 2569 เนรมิตถนนหน้าศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาเป็นแลนด์มาร์คความสุข
วันนี้ (12 เม.ย.) บรรยากาศวันแรกของงานสงกรานต์เมืองยะลาเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมี นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายอนุชิต กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดงานด้วยการขึ้นรถกระเช้าฉีดพ่นละอองน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ สร้างความเย็นฉ่ำให้กับพี่น้องประชาชนหลายพันคนที่มารอร่วมสนุกจนเต็มพื้นที่บริเวณหน้าศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสนามแห่งความสุข
ภายในงานมีกิจกรรมที่ดึงดูดสายแดนซ์และวัยรุ่นมากมาย อาทิ ปาร์ตี้โฟม เนรมิตความขาวโพลนท่ามกลางละอองน้ำเย็นฉ่ำ, อุโมงค์น้ำ ทางเดินม่านน้ำที่สร้างความสดชื่นตลอดสาย และคอนเสิร์ตสุดมันส์กับศิลปินชั้นนำอย่าง Smoothie Band, Johnny Def, แน๊ท ราเชนท์ และปิดท้ายด้วยบีทส์สุดเดือดจาก DJ Alice Akira
นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวอวยพรวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย ขอให้ชาวยะลาทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดปี 2569 พร้อมระบุว่า การจัดงานในครั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในช่วงที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน ซึ่งส่งผลให้หลายครอบครัวตัดสินใจไม่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด การมีกิจกรรมใหญ่ในพื้นที่จึงเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดให้กลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
สำหรับใครที่พลาดความสนุกในวันแรกของงาน “สงกรานต์ยะลา สาด สนุก” ยังคงมีต่อเนื่องในวันที่ 13 เมษายน 2569 โดยแบ่งกิจกรรมเป็นสองช่วงหลัก ได้แก่ ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และสรงน้ำพระพุทธรูป ณ สนามศูนย์เยาวชน เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีไทย
ภาคบ่าย - เที่ยงคืน เริ่มสาดความสนุกกันต่อตั้งแต่เวลา 14.00 น. ยาวไปจนถึง 24.00 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์เยาวชนฯ และถนนสุขยางค์ ถือเป็นงานสงกรานต์ที่ผสมผสานทั้งวัฒนธรรมอันดีงามและความสนุกสนานสมัยใหม่เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ช่วยปลุกกระแสการท่องเที่ยวและส่งความสุขให้ชาวยะลาอย่างแท้จริง