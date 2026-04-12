จัดใหญ่ใส่เต็มกับงาน “Songkhla Fantasia Splash Songkran Festival@เขต 8”

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เริ่มแล้ว “Songkhla Fantasia Splash Songkran Festival@เขต 8” เทศกาลสงกรานต์มหาสนุก สาดความมันส์ เสิรฟความสุขครบรส บนพื้นที่สี่แยกสัจจกุล จัดใหญ่ใส่เต็ม
วันนี้ (12 เม.ย.) นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Songkhla Fantasia Splash Festival @ เขต 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. ณ บริเวณสี่แยกสัจจกุล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
“Songkhla Fantasia Splash Songkran Festival@เขต 8” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีความสนุกครบรสทั้งการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง ดีเจมืออาชีพ อุโมงค์น้ำ ปาร์ตี้โฟม และกิจกรรม แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่อลังการ โดยในวันที่ 12 เมษายน 2569 พบกับวง Modern Dog , Yonia และ Purpeech สำหรับวันที่ 13 เมษายน 2569 พบกับ โต้ง ทูพี, วงมีน และ เอม วิทวัส
ทั้งนี้นอกจาก “Songkhla Fantasia Splash Songkran Festival@เขต 8” จะเป็นพื้นที่แห่งความ สุขและความสนุกของชาวหาดใหญ่แล้ว ยังสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอหาดใหญ่ให้กลับมาคึกคักกว่าที่เคย