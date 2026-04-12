ยังดับไฟไหม้กองขยะ ภูเก็ตไม่ได้ ทุกภาคส่วนระดมกำลังเสริมทัพ ชาวบ้านเดือดร้อนหลายครัวเรือน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ยังดับไม่ได้ ไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะสะพานหิน จ.ภูเก็ต ระดมกำลังทุกภาคส่วน เข้าพื้นที่ สนับสนุนภารกิจดับไฟ ทน.ภูเก็ต แจ้งงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง ด้านนายอำเภอเมือง ประชุมหามาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะ ศูนย์รวมกำจัดขยะจ.ภูเก็ต บริเวณสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 15.20 น. วันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังเกิดเหตุทางทางเทศบาลนครภูเก็ตระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเพลิง พร้อมขอสนับสนุนกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้ง อบจ.ภูเก็ต และเทศบาลทุกแห่ง ได้ระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิง
ล่าสุดวันนี้ (12 เม.ย. 69) เวลา 19.45 น. นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ยังคงติดตามและเฝ้าระวังการควบคุมเพลิงที่ยังลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง โดยมีนายธชานนท์ อังคณาพิลาส ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวทัณฑิกา แซ่เอี๊ยบ รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทัพเรือภาค 3, อบจ. ภูเก็ต, เทศบาลตำบลวิชิต, เทศบาลเมืองป่าตอง, เทศบาลตำบลฉลอง, เทศบาลตำบลเชิงทะเล และเทศบาลตำบลราไวย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวัง ฯ ณ บ่อฝั่งกลบขยะ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต สะพานหิน
อย่างไรก็ตามตลอดทั้งวัน ได้มีการระดมกำลังทั้งบุคคลกร ร่วมทั้งเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ เช่น รถฉีดน้ำระยะไกล จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย รถแบ็คโอ จาก อบจ.ภูเก็ต และจากท้องถิ่นอื่นๆ และรถดับเพลิง รถลำเลียงน้ำ เข้ามาเสริมกำลังเต็มพิกัด เพื่อควบคุมเพลิงให้ได้โดยเร็วที่สุด ขณะที่เพลิงยังคงลุกไหม้เป็นระยะ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
โดยนายศุภโชค กล่าวว่า ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการได้เกิดกลุ่มควันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ เทศบาลนครภูเก็ต ขอให้ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและกลิ่นควันในช่วงนี้ไปในช่วงนี้ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป
อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงจุดที่เกิดเหตุ โดยวันนี้ (12 เม.ย. 69) เวลา 18.00 น. นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต, นายวรัตม์ สุระวดี หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต, ผู้แทนเทศบาลตำบลวิชิต และ ส.ส.ภูเก็ต ทั้ง 3 เขต ได้ร่วมประชุมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดยในที่ประชุมมีเรื่องที่มีการพูดถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์ผลกระทบและข้อมูลความเสียหายในพื้นที่ ซึ่งมีการระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าข่าย “สาธารณภัยประเภทอัคคีภัย” ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสามารถพิจารณาประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินได้ ส่วนผลกระทบต่อประชาชน พบว่ามีผลกระทบจากควันไฟกระจายครอบคลุมหลายชุมชน หลายชุมชนประกอบด้วย ชุมชนหมู่บ้านสะพานหิน ชุมชนคลองเกาะผี และชุมชนอินทรเดช รวมหลายครัวเรือน และมีประชาชนได้รับผลกระทบจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จำนวน 82 ครัวเรือน จากปัญหาควันไฟและคุณภาพอากาศที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต
ในเบื้องต้น ชาวบ้านขอให้มีการเยียวยาเรื่องสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จัดหาหน้ากากอนามัย น้ำยาล้างตาจมูก, อาหารเครื่องดื่มของผู้ประสบภัย, และจัดหายารวมถึงเวชภัณฑ์ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้ง เสนอให้จัดตั้ง “ศูนย์พักพิงชั่วคราว” เพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบ โดยนายอำเภอเมืองภูเก็ตเตรียมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภายในวันนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติพื้นที่ พร้อมตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอต่อไป