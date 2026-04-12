หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์วันที่ 3 นทท.ยังรวมตัวเล่นน้ำคึกคักไม่มีถอย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - งานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์วันที่ 3 นักท่องเที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์และคนไทย ไม่มีใครยอมถอย รวมตัวกันเล่นน้ำย่านวอร์คกิ้งสตรีทกลางเมืองหาดใหญ่ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน
วันนี้ (12 เม.ย.) บรรยากาศงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์บริเวณวอร์คกิ้งสตรีทหรือถนนคนเดิน ย่านถนนเสน่หานุสรณ์และถนนธรรมนูญวิถีใจกลางเมืองหาดใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่ 3 นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์และคนไทยยังไม่มีใครยอมถอยยังคงออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันเต็มถนนตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนของทุกวัน
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสนุกมาก เพราะว่าส่วนใหญ่จะเข้ามาร่วมเทศกาลสงกรานต์กับคนไทยไปจนสิ้นสุดงานวันที่ 13 เมษายนนี้ และทุกวันก็จะออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กับคนไทยไม่มีหยุดจนถึงเที่ยงคืนทุกวัน ท่ามกลางรอยยิ้มและความสนุกสนานและเปียกปอนชุ่มฉ่ำไปถึงหัวใจ