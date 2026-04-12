ปิดถนนกลางเมืองโก-ลก! เปิดให้ นทท.ร่วมสาดน้ำสงกรานต์คึกคัก

นราธิวาส - ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นราธิวาส ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโกลก ได้ทำการปิดถนนใจกลางเมือง เพื่อให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวมาเลเซียได้เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างชุ่มฉ่ำ
วันนี้ (12 เม.ย.) นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นราธิวาส ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโกลก ได้ทำการปิดถนนเจริญเขต ซอย 3 หรือเป็นที่รู้จักกันในนามของ ถนนน้ำบูดู ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุไหงโก-ลก นับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 เมษายน 69 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ได้เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างชุ่มฉ่ำ
ซึ่งปีนี้ถือว่าจัดยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ภายใต้กิจกรรม OXYGEN นราธิวาส สุไหงโก-ลก มิดไนท์ สงกรานต์ โดยกำหนดจัดกิจกรรม 2 วัน 2 คืนโดยในช่วงค่ำของวันนี้ ชมการแสดงของศิลปินดารานักร้อง และสุขหรรษากับปาร์ตี้โฟม อุโมงค์น้ำ ด้วยความร้อนอบอ้าวมีชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย อดใจไว้ไม่ไหวต่างพากันเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันตั้งแต่ช่วงเที่ยง
โดยทางเทศบาลเมืองสุไหงโกลก ได้มีการอำนวยความสะดวกได้นำรถบรรทุกน้ำของเทศบาล มาแจกจ่ายให้ประชาชนได้เล่นน้ำกันอย่างเต็มที่ ส่วนประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ 2 ฟากฝั่งของถนนน้ำบูดู ต่างจัดทำเวทีเล็กๆซึ่งบางแห่งได้มีการจัดปาตี้โฟมหน้าสถานประกอบการและเปิดเพลงมันๆ เพื่อเป็นการเรียกแขกเข้ามาใช้บริการ รวมทั้งเป็นการสร้างความบันเทิงให้พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาม