รมช.คมนาคม ลงตรวจระบบขนส่งหาดใหญ่ช่วงสงกรานต์ พร้อมเดินหน้าพัฒนา “South Gateway”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่–ขนส่งหาดใหญ่ ช่วงสงกรานต์ ย้ำบริหารจัดการเดินทางราบรื่น พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และผลักดัน “South Gateway”

วันนี้ (12 เม.ย.) นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายศาสตรา ศรีปาน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ ในภาพรวมการเดินทางเป็นไปอย่างปกติ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ทั้งในส่วนของเที่ยวบินและการขนส่งสาธารณะ สะท้อนถึงความพร้อมของระบบคมนาคมในการรองรับการเดินทางช่วงเทศกาล


นายสรรเพชญ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงวันหยุดยาว โดยได้ตรวจสอบการให้บริการภายในท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ พร้อมรับฟังข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยในปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านคนต่อปี (MAP) ขณะที่ในปี 2568 มีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 3.31 ล้านคน และในปี 2569 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.56 ล้านคน รวมถึงมีการประเมินว่าในปี 2577 จะมีผู้โดยสารสูงถึง 4.76 ล้านคนต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าปัจจุบันสนามบินเริ่มมีความหนาแน่นเกินขีดความสามารถที่รองรับได้

พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (Peak Hour) โดยเฉพาะพื้นที่ผู้โดยสารขาออกและจุดบริการต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ได้รับข้อร้องเรียน และอยู่ระหว่างแผนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในระยะสั้น ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและความสะดวกของผู้โดยสาร


นายสรรเพชญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ไม่ได้เป็นเพียงสนามบินของจังหวัดสงขลาเท่านั้น แต่เป็น “โครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์” ของภาคใต้ตอนล่าง ที่เชื่อมโยงหลายมิติสำคัญเข้าด้วยกัน ทั้งการท่องเที่ยว, การค้าและการลงทุนพื้นที่ชายแดนใต้, Halal Economy, Logistics Hub และ Financial & Business Hub

“ดังนั้น การพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่จึงไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาความแออัดในปัจจุบัน แต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของทั้งภูมิภาค เพื่อยกระดับให้เป็น ‘South Gateway’ ของประเทศ ที่สามารถรองรับทั้งผู้โดยสาร การค้า และกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจร” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าว

จากนั้น นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ได้เดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งหาดใหญ่ เพื่อตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมทั้งด้านจำนวนเที่ยวรถ มาตรการดูแลความปลอดภัย และการตรึงราคาค่าโดยสาร เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และลดภาระค่าครองชีพของประชาชน


นายสรรเพชญ บุญญามณี กล่าวว่า ในส่วนของการขนส่งทางบก ได้กำชับให้มีการจัดรถโดยสารให้เพียงพอ พร้อมทั้งดำเนินนโยบาย “ตรึงราคาค่าโดยสาร” ถึงวันที่ 19 เมษายน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยย้ำว่าต้องบริหารจัดการไม่ให้เกิดผู้โดยสารตกค้างทั้งขาไปและขากลับ ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลต้นทุนด้านคมนาคมในภาพรวม ท่ามกลางสถานการณ์ต้นทุนพลังงานที่ยังมีความผันผวน

ขณะเดียวกันในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ เช่น ถนนพระราม 2 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ รวมถึงแนวคิดพัฒนาเส้นทางเลี่ยงเมือง (Bypass) และแก้ไขจุดคอขวดในโครงข่ายสายใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางในระยะยาวต่อไป

พร้อมกันนี้ ยังเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะ “เมาไม่ขับ” และการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่และยานพาหนะ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน





