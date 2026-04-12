คึกคักนักท่องเที่ยคนไทย - ต่างชาติ ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ แน่นซอยบางลา ไม่สนอากาศร้อนระอุ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เริ่มแล้ว บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์ที่ จ.ภูเก็ต นักท่องเที่ยวต่างชาติจัดก่อน สาดน้ำรับวันสงกรานต์ ที่ ซอยบางลา อย่างสนุกสนาน ไม่สนอากาศที่ร้อนระอุ
สำหรับบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เริ่มต้นอย่างคึกคักในช่วงบ่ายวันนี้ (12 เม.ย. 2569) โดยเฉพาะบริเวณซอยบางลา หาด ป่าตอง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ออกมาเล่นน้ำคลายร้อนกันจำนวนมาก ส่วนใหญ่นำปืนฉีดน้ำออกมาเล่นสาดน้ำใส่กันอย่างสนุกสนาน ตลอดแนวถนน ดดยไม่สนอากาศที่ร้อนระอุ ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเริ่มนำอุปกรณ์เล่นน้ำและน้ำดื่มออกมาจำหน่ายสร้างสีสันและความคึกคักให้กับพื้นที่
ส่วนการดูแลความปลอดภัย เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ทั้งตำรวจภูธร ตำรวจ ท่องเที่ยว ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมกำลังดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด โดยกระจายกำลังครอบคลุมทั่วพื้นที่ป่าตอง
ขณะเดียวกัน บริเวณชายหาดป่าตองก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมา พักผ่อน เล่นน้ำทะเล และร่วมสนุกกับการเล่นน้ำสงกรานต์ โดยบางส่วนได้นำปืนฉีดน้ำลงไปเล่นในทะเลตลอดแนวชายหาดยาวกว่า 3 กิโลเมตร
สำหรับช่วงเย็นวันนี้ เทศบาลเมืองป่าตองเตรียมจัดพิธีเปิดงาน “Songkran Festival Patong 2026” บริเวณลานบางลา ใกล้ป้อมตำรวจบางลา หาดป่าตอง โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ อาทิ การแสดงดนตรีรำวงเวียนครก ดนตรีไทยลูกทุ่ง ดีเจ และกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเช่นทุกปี
ส่วนในวันที่ 13 เม.ย. พื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้กำหนดจัดกิจกรรมสงกรานต์ในหลายจุด อาทิ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (สะพานหิน) เริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า พร้อมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงส์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ รวมถึงบริเวณหน้าห้างไลม์ไลท์ ถนนดีบุก และสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) กับงาน “Songkran No Alcohol Festival Phuket 2026” ตั้งแต่เวลา 16.00–22.00 น.
เช่นเดียวกับ เทศบาลฉลองที่จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ขึ้นตั้งแต่เช้าที่บริเวณซอยตาเอียด