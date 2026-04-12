กมธ.การทหารลงพื้นที่ชุมพรติดตามงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความมั่นคงตามแนวชายแดนภาคตะวันตก

กมธ.การทหาร ลงพื้นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และความมั่นคงตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ปัญหาแรงงานต่างด้าว การหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด ปัญหาของสวนปาล์มวิจิตรภัณฑ์ การปราบปรามผู้มีอิทธิพล และการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา นำโดยนายสมบูรณ์ หนูนวล รองประธาน คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการกิจการทหารด้านความมั่นคงแบบองค์รวม เดินทางลงพื้นที่ติดตามงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความมั่นคงตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ปัญหาแรงงานต่างด้าว การหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด ปัญหาของสวนปาล์มวิจิตรภัณฑ์ การปราบปรามผู้มีอิทธิพล และการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม
ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร , ปลัดจังหวัดชุมพร , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร , รอง ผอ.รมน. จังหวัดชุมพร , สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 4 กองบังคับการ 2 , สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองชุมพร , จัดหางานจังหวัดชุมพร , แรงงานจังหวัดชุมพร , สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร , ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร , ผู้อำนวยการโครงการชลประธานจังหวัดชุมพร , ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 , หัวหน้าสำนักงาน ศอ.ปส. จังหวัดชุมพร , ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร , เกษตรจังหวัดชุมพร , เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร , หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดชุมพร , ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร , นายอำเภอท่าแซะ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงส์เจริญ , ผู้อำนวยการสำนัก ได้ให้การต้อนรับนายสมบูรณ์ หนูนวล รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ คนที่หนึ่ง และคณะเดินทาง
ต่อจากนั้น นายสมบูรณ์ หนูนวล รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ คนที่หนึ่ง และคณะเดินทาง รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความมั่นคงตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ปัญหาแรงงานต่างด้าว การหลบหนีเข้าเมือง ปัญหายาเสพติด ปัญหาสวนปาล์มวิจิตรภัณฑ์ การปราบผู้มีอิทธิพล การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และกรณีใบอนุญาตสิ้นอายุของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทวิจิตรภัณฑ์ปาล์ม จำกัด รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแบบองค์รวมภายในจังหวัดชุมพร
นายสมบูรณ์ หนูนวล รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวขอบคุณท่านท่านที่เช้าร่วมประชุมและกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชุมพรในการรักษาความสงบในพื้นที่
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะที่ได้รับทราบหรือจากการแลกเปลี่ยนความเห็นมาประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้ภายใต้กรอบฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยรวมต่อไป