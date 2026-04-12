เร่งควบคุมเพลิงไหม้ขยะบ่อฝังกลบขยะ ภูเก็ต หลังพบยังมีไฟลุกไหม้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ยังดับไม่ได้ ไฟใหม้ขยะบ่อฝังกลบ เร่งระดมกำลังจากท้องถิ่นเข้าพื้นที่ควบคุมเพลิง ขณะเทศบาลแจ้งทุกท้องถิ่นงดส่งขยะเข้าศูนย์ฯ จนกว่าจะควบคุมสถานการณ์ ได้
จากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ขยะที่บ่อฝังกลบขยะ บ่อที่ 4 และ บ่อที่ 5 ศูนย์กำจัดขยะรวม เทศบาลนครภูเก็ต เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งหลังเกิดเหตุหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพื้นที่ควบคุมเพลิง ในเบื้องต้นสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตามในช่วงเช้า เช้าวันนี้ (12 เม.ย. 2569) พบว่ายังมีเปลวไฟเกิดขึ้นที่บริเวณบ่อฝังกลบขยะที่ 4 และที่ 5 ทาง เทศบาลนครภูเก็ต ภายใต้การอำนวยการของนายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ยังคงระดมรถน้ำและรถดับเพลิง ทั้งจากเทศบาลนครภูเก็ตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วจังหวัดภูเก็ต เข้าควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ อย่างใกล้ชิด
เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำควบคู่กับการนำเครื่องจักรกลเข้าปรับพื้นที่ เพื่อเปิดทางให้การลำเลียงน้ำเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่ายังคงมีไฟปะทุขึ้นเป็นระยะ ส่งผลให้มีกลุ่มควันลอยพวยพุ่งจากบ่อขยะอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ได้มีการบูรณาการกำลังจากหลายหน่วยงาน เข้าร่วมวางแผนแก้ไขสถานการณ์ โดยเตรียมถมคูระบายน้ำชั่วคราว และทำทางให้รถดับเพลิงเข้าประชิดพื้นที่ เพื่อระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่อง
โดยมีกำหนดเริ่มปฏิบัติการในเวลา 11.00 น. ของวันนี้ เพื่อเร่งควบคุมเพลิงและจำกัดวงไฟไม่ให้ขยายตัว
สาเหตุที่เพลิงยังคงปะทุ เนื่องจากปริมาณขยะที่สะสมจำนวนมากเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีลมพัดแรง ทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบาก โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถทำได้เพียงฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามขยายเป็นวงกว้าง
จากการประเมินเบื้องต้น พบว่าเป็นการเผาไหม้บริเวณด้านบนของกองขยะ คาดว่ายังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้อย่างสมบูรณ์ ขณะที่เทศบาลนครภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเดินหน้าฉีดน้ำสกัดไฟอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลุกลามเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันและเปิดพื้นที่ให้รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงจุดที่เกิดเพลิงไม่ได้ ทางเทศบาลนครภูเก็ต ได้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด ระหว่างวันที่ 11 – 19 เมษายน 2569 หรือ จนกว่าสถานการณ์จะเชื่อมั่นได้ว่าจะไม่เกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำอีกครั้ง และหากสถานกรณ์ดีขึ้นก่อนวันที่ 19 เมษายน 2569 เทศบาลนครภูเก็ต จะแจ้งการรับขยะตามปกติต่อไป
ทั้งนี้ เทศบาลนครภูเก็ต ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว สวมหน้ากากป้องกันควันและฝุ่นละออง โดยเฉพาะในช่วงที่มีลมแรง
เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว