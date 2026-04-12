เริ่มแล้ว! นักท่องเที่ยวมาเลย์เแห่เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่เบตง

ยะลา – นักท่องเที่ยวมาเลเซียแห่เดินทางมายัง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อร่วมเล่นน้ำในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก คาดมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า 5,000 ราย สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 20 ล้านบาท
วันนี้ (12 เม.ย.) ที่ด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียต่างเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ ทำให้บรรยากาศคึกคัก โดยมี พ.ต.ท.กฤตกรอิชณน์ คงขำ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจจิตอาสา ทหารป้องกันชายแดน ได้อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า 5,000 ราย
โดยในวันนี้เป็นวันแรกในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ที่เริ่มมีการเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณหน้าหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ภายใต้โครงการเทศกาลดอกไม้บานและแสง สี เสียง เสน่ห์เมืองเบตง SONGKRAN ALOHA BETONG 2026 ไฮไลต์ในงานมีทั้งอุโมงค์น้ำยักษ์ ปาร์ตี้โฟม พร้อมการแสดงจากศิลปิน
ด้าน นายนรินทร์ เรืองวงศา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางท่องเที่ยวอำเภอเบตงอย่างต่อเนื่อง ห้องพักตามโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ กว่า 4,000 ห้อง ถูกนักท่องเที่ยวจองไปแล้ว กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ตามร้านขายอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์ต่างมีนักท่องเที่ยวมาเลือกซื้อ สร้างรายได้เข้าในพื้นที่กว่า 20 ล้านบาท