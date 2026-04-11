‘พ.ต.อ.ทวี’ นอนนราฯ เร่งหาตัวผู้บงการ - ตร.รุดสอบปากคำเพิ่มหลังพบเบาะแสเชื่อมโยงจ้างวาน

ความคืบหน้าคดีลอบสังหารนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ล่าสุด พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ด้วยตนเอง ขณะที่ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส นำทีมสอบปากคำเพิ่ม พบความคืบหน้าสำคัญที่อาจนำไปสู่ตัว “มือมืด” ผู้อยู่เบื้องหลัง
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีกำหนดการพักค้างคืนในพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการลอบสังหาร นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ หรือ "ทนายแวยูแฮ" สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ
การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการจับตามองของฝ่ายความมั่นคงและประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากนายกมลศักดิ์ถือเป็น สส. และพรรคประชาชาติ มีบทบาทสำคัญในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด
ในวันเดียวกัน พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส (ผบก.ภ.จว.นราธิวาส) ได้นำทีมพนักงานสืบสวนสอบสวนเข้าสอบปากคำนายกมลศักดิ์เพิ่มเติม เพื่อสรุปพยานหลักฐานและข้อมูลใหม่ที่สืบทราบมา
ชุดคลี่คลายคดีมีความคืบหน้าที่สำคัญ โดยเฉพาะข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงจากกลุ่มมือปืนไปยังผู้บงการ หรือผู้จ้างวานใช้ให้กระทำความผิด ซึ่งถือเป็นจุดแตกหักสำคัญของคดีที่สังคมกำลังให้ความสนใจ
นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าหลังการหารือร่วมกับหัวหน้าพรรคประชาชาติและทีมสอบสวนว่า ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ทวี ที่ห่วงใยและลงมาติดตามเคสนี้ด้วยตัวเอง ซึ่งวันนี้เป็นการสรุปข้อมูลจากการแถลงข่าวในสภาฯ และท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
"วันนี้เรามาสรุปเรื่องทั้งหมดว่ายังมีอะไรที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการหาตัวผู้บงการให้ได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดจับกุมมือปืนอีก 2 คนที่มีหมายจับอยู่แล้ว เรามาหารือกันว่ามีมูลเหตุสาเหตุอะไรอีกนอกเหนือจากที่ปรากฏเป็นข่าว" นายกมลศักดิ์ ระบุ
นายกมลศักดิ์ ยังได้สะท้อนความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ว่า ตราบใดที่ยังจับผู้บงการหรือมือปืนไม่ได้ ไม่ใช่เพียงตนเองที่กังวล แต่ชาวบ้านก็มีความกังวลอย่างมาก
"ถ้าตัวแทนของเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือไม่สามารถหาตัวคนที่ใช้จ้างวานยุยงสนับสนุนได้ เขาก็ไม่สบายใจ ชาวบ้านยังเป็นห่วง ไม่อยากให้ผมออกงานตอนนี้ ช่วงนี้มีงานมหกรรมตาดีกาเยอะมากที่เชิญผมไปเป็นประธาน แต่ทุกคนบอกว่า 'อย่าเพิ่งออกไปไหน' นี่คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชน"
" ก็มีความคืบหน้าพอสมควร แต่เรายังให้โอกาสทำงานของชุดคลี่คลายคดี ผมเน้นย้ำมาตลอดว่าไม่อยากกล่าวหาใครโดยขาดพยานหลักฐาน โดยเฉพาะในทางกฎหมาย แต่คิดว่าหลังจากนี้คงได้รับความกระจ่างมากกว่าที่ผ่านมา" นายกมลศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย
ความคืบหน้าของคดีนี้ ถือเป็นคดีที่น่าจับตาของสังคมและ ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะประเด็น "ผู้บงการ" ที่ถูกระบุว่าเริ่มมีความเชื่อมโยงทางหลักฐานชัดเจนขึ้น