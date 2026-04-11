นักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ในงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ทั้งวันทั้งคืน

วันนี้ (11 เม.ย.) บรรยากาศงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ “Hat Yai Midnight Songkran 2026” ที่ถนนเสน่หานุสรณ์ ใจกลางเมืองหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ร่วมกับคนไทยอย่างสนุกสนานต่อเนื่องมา 2 วันแล้ว โดยออกมาเล่นสาดน้ำกันกลางถนนตั้งแต่ช่วงสาย เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้คนที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์จะจัดไปจนถึงวันที่ 13 เมษายน
โดยปีนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้นำถังน้ำขนาดใหญ่นับร้อยลูกมาใส่น้ำเตรียมพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำกันอย่างเต็มที่ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์