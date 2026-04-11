ปัตตานีระดมกำลังเข้มรับสงกรานต์ 2569 เปิด “ถนนข้าวยำ” แลนด์มาร์กเล่นน้ำ ย้ำดูแลความปลอดภัย 24 ชม.

วันที่ 11 เม.ย. 2569 พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี สั่งการให้ พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี และ พ.ต.อ.ฟาฮามี เฮ็งปิยา ผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจปัตตานี 92 จัดกำลังเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกัน ซักซ้อมแผนดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โดยในวันนี้ได้มีการปล่อยแถวชุดปฏิบัติการร่วม เพื่อออกลาดตระเวน ตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นย้ำพื้นที่สำคัญและจุดจัดกิจกรรมเล่นน้ำของประชาชนในจังหวัดปัตตานี
สำหรับจุดไฮไลต์ของปีนี้ จังหวัดปัตตานีได้กำหนดให้บริเวณถนนมะกรูด ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี ระยะทางประมาณ 500 เมตร เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม “ถนนข้าวยำ” เพื่อเป็นศูนย์รวมการเล่นน้ำสงกรานต์ของประชาชนเช่นเดียวกับทุกปี โดยภายในงานมีการจัดอุโมงค์น้ำพุความยาวกว่า 500 เมตร พร้อมการแสดงและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างสีสันและส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการวางกำลังดูแลความปลอดภัยล่วงหน้าอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการสลับเปลี่ยนกำลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่
พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี เปิดเผยว่า การดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ได้มีการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการป้องกันเหตุในพื้นที่เสี่ยง จุดจัดกิจกรรม และเส้นทางสัญจรหลัก พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมาย และเล่นน้ำอย่างปลอดภัย เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย