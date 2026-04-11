ผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรังขายดีสวนกระแสรับเทศกาลสงกรานต์

ตรัง - ผ้าทอนาหมื่นศรี GI ชื่อดังเมืองตรัง สุดขายดีในช่วงสงกรานต์นี้ ผู้คนแห่ซื้อไปเป็นของฝาก-ของที่ระลึก จนทำให้ช่วงทอ-ช่างเย็บ ต้องเร่งทำงานกันตลอด สวนทางเศรษฐกิจขาลงจากพิษน้ำมันแพง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 นี้ ที่วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ช่างทอยังคงเร่งทอผ้าแบบโบราณโดยใช้กี่กระตุก ทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าใยผสม และผ้าทอนาหมื่นศรี ที่มีลวดลายโบราณเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมายาวนานกว่า 200 ปี จนถือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำดับที่ 5 ของจังหวัดตรัง ซึ่งจะมีทั้งหมด 39 ลาย เช่น ลายลูกแก้ว ลายแก้วชิงดวง ลายราชวัตร ลายดอกพิกุล ลายดาวล้อมเดือน ลายกินรี ลายครุฑ เป็นต้น
จากนั้นจะส่งให้ช่างแปรรูปผ้า ตัดเย็บเป็นผ้าชิ้น ผ้าขาวม้า ผ้าถุง ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าสไบ หรือนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปต่างๆ ทั้งของผู้ใหญ่ เด็ก ชาย หญิง รวมทั้งเป็นหมวก กระเป๋าถือแบบทันสมัยสวยเก๋ กระเป๋าเป้ รองเท้า เนคไท และยังแปรรูปเป็นของกิ๊ฟช็อปต่างๆ รองรับนักท่องเที่ยวที่ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดยาว เดินทางไปแวะซื้อกันอย่างคึกคัก เพื่อนำไปมอบเป็นของที่ระลึก ของฝาก ของขวัญ ของชำร่วย สวนกระแสเศรษฐกิจที่เริ่มซบเซาจากสภาวะน้ำมันแพง
นางอนงค์ ภิรมย์ทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี บอกว่า ทางกลุ่มจะมีโรงทอ 3 แห่ง มีช่างทอผ้า 60 คน และช่างแปรรูป 30 คน แต่ละเดือนจะมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมาณ 4 แสนบาท แต่จะขายดีมากในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมทั้งสงกรานต์ ทำให้มีรายได้เฉพาะในเดือนเทศกาลเพิ่มขึ้นเป็น 5 แสนบาท เพราะนักท่องเที่ยว และลูกหลานที่กลับบ้าน จะนิยมซื้อไปเป็นของฝาก นอกจากนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และกลุ่มที่มีการจัดงานพบปะเครือญาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็จะสั่งซื้อผ้าขาวม้า ผ้าถุง รวมทั้งผ้าแปรรูปชนิดต่างๆ ไปมอบเป็นของที่ระลึกกันจำนวนมากด้วย
ส่วนนางพิมพ์ชนก สืบเพ็ง เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี บอกว่า หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ขายดีในช่วงนี้คือ ผ้าขาวม้า ซึ่งจะมี 2 แบบ คือ ผ้าขาวม้าทั่วไป และผ้าขาวม้ายกดอก ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าขาวม้าธรรมดา ด้วยการเสริมดอก ทำให้มีราคาเพิ่มขึ้น ส่วนผ้าพันคอขาวม้า ผ้าคาดเอว ผ้าคลุมไหล่ ก็ขายดีมากเช่นกัน เพราะมีราคาไม่แพง ส่วนใหญ่ซื้อไปเป็นของที่ระลึกมอบให้ในงานพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และในงานพบปะเครือญาติ ผู้ที่สนใจสั่งสินค้าติดต่อได้ทางเพจวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี หรือโทรศัพท์ (093) 123-5090