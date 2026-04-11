ศอ.บต.ลงพื้นที่ร่วมฌาปนกิจชาบ้านจะแนะถูกลอบยิง พร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวดีที่สุด

วันนี้ (11 เม.ย.) ที่วัดชลธาราวาส (วัดร่อน) ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นางสาวณัฐชยา ศรีดำ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พช.)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายประกอบ เพ็ชรรัตน์ อายุ 56 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 10.00 น. โดยคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวน ใช้อาวุธปืนลอบยิงประชาชน เหตุเกิดบริเวณบ้านบูยง (บ้านย่อย บ้านไอร์ซือเระ) หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
ภายในพิธีมี พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายทะนงศักดิ์ บุญภิรมย์ ปลัดอำเภอจะแนะ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
โอกาสนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมพูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมนำความห่วงใยจาก เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัว อีกทั้งได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านการเยียวยาที่ภาครัฐพึงให้การช่วยเหลือ
สำหรับการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาในภาพรวม ขณะนี้ ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัดและอำเภอ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม