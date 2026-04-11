ด่านสะเดาแทบแตก! นักท่องเที่ยวมาเลย์-สิงคโปร์ทะลักแห่ร่วมงานสงกรานต์ในไทย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ด่านพรมแดนสะเดา ซึ่งเป็นด่านพรมแดนไทย-มาเลเซียแทบแตก นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ทะลัก ร่วมงานสงกรานต์ในไทย คาดการณ์มียอดนักท่องเที่ยวผ่านด่าน 15,000คน
วันนี้ (11 เม.ย.) บรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะเดา ซึ่งเป็นด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย อ.สะเดา จ.สงขลา ตั้งแต่ช่วงเช้า เป็นไปอย่างคึกคักและด่านแทบแตก จากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่เดินทางเข้ามาร่วมเทศกาลสงกรานต์ใน จ.สงขลา
คาดการณ์ว่า เฉพาะวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านด่านพรมแดนสะเดา 15,000 คน และจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ทะลักเข้ามาพร้อมๆกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีรถนักท่องเที่ยวทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถบัสติดยาวเหยียดตั้งแต่ฝั่งไทยเข้าไปจนถึงฝั่งมาเลเซียเกือบ 5 กิโลเมตร
ในขณะที่เทศบาลตำบลสำนักขามในฐานะเจ้าของพื้นที่พร้อมหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ อ.สะเดา ได้จัดขบวนกลองยาวมารอต้อนรับนักท่องเที่ยวถึงหน้าด่านพรมแดนสะเดาเพื่อสร้างสีสันและสร้างรอยยิ้มให้แก่นักท่องเที่ยว
สำหรับช่วงสงกรานต์ปีนี้ในส่วนของบ้านด่านนอก ชายแดนไทย-มาเลเซียก็มีการจัดงานสงกรานต์ด้วย ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน นอกเหนือกจากงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา