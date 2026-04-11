สงกรานต์เมืองสตูลสุดเงียบเหงา ชาวบ้านแห่รัดเข็มขัด กำลังซื้อทรุดหนัก

สตูล - สงกรานต์ 69 เมืองสตูลสุดเงียบเหงา กำลังซื้อทรุดหนัก พ่อค้าแม่ค้าโอด หนักกว่าฟองสบู่แตก ประชาชนแห่รัดเข็มขัด ผู้ประกอบการจี้รัฐบาลพิจารณามาตรการช่วยเหลือด้านราคาพลังงานอย่างจริงจัง
บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2569 ในหลายพื้นที่ทั่วจังหวัดสตูล ยังคงเป็นไปอย่างซบเซา แม้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะมีความพยายามจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ แต่จากการสำรวจย่านการค้าสำคัญและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เล่นน้ำ พบว่ายอดขายเสื้อลายดอก ปืนฉีดน้ำ และเครื่องประกอบพิธีอย่างพวงมาลัยพลาสติกยังไม่คึกคักเท่าที่ควร โดยปัจจัยหลักมาจากกำลังซื้อภาคครัวเรือนที่ลดลงและสภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ตัดสินใจรัดเข็มขัดและระมัดระวังการใช้จ่ายอย่างเข้มงวด
จากการลงพื้นที่สอบถามกลุ่มผู้ค้า ในเขตเทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล. ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า สถานการณ์ในปีนี้มีความน่ากังวลยิ่งกว่าช่วงวิกฤตที่ผ่านมา
โดยนางพรศิริ พุทธโอษา อายุ 64 ปี เจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องครัวและสินค้าเบ็ดเตล็ด ยอมรับว่ายอดขายเงียบเหงาลงอย่างเห็นได้ชัด แม้จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเทศกาลแต่ปริมาณลูกค้าที่ออกมาเลือกซื้อสินค้ากลับบางตา ซึ่งทางร้านพยายามพยุงราคาขายไว้ในระดับเดิมเนื่องจากเป็นการระบายสินค้าในสต็อกเก่าที่ไม่กล้าสั่งของใหม่มาเพิ่มเติม เพราะต้นทุนราคาสินค้าในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประกอบการได้เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณามาตรการช่วยเหลือด้านราคาพลังงานอย่างจริงจัง เนื่องจากมองว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและการขนส่ง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม
อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะยังมีความตึงเครียด แต่กลุ่มผู้ปกครองส่วนหนึ่งยังคงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็น โดยเฉพาะเสื้อผ้าลายดอกและอุปกรณ์เล่นน้ำขนาดเล็ก เพื่อสร้างสีสันและความสุขให้กับบุตรหลานในช่วงปิดเทอม รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีไทยให้ยังคงอยู่ท่ามกลางยุคสมัยที่ประชาชนต้องปรับตัวอย่างหนัก
ทั้งการลดความถี่ในการออกไปจับจ่ายและมาตรการประหยัดพลังงานในครัวเรือนเพื่อความอยู่รอด ทั้งนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้ายังคงตั้งความหวังลึกๆ ว่าในช่วง 1 ถึง 2 วันก่อนถึงวันสงกรานต์จริง บรรยากาศอาจกลับมามีความเคลื่อนไหวมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่