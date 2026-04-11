ไฟไหม้ขยะในบ่อฝังกลบขยะ ภูเก็ต ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ได้รุกลามเพิ่ม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เกิดเหตุไฟไหม้ขยะในบ่อฝังกลบ สะพานหิน จ.ภูเก็ต ที่มีขยะกองพเนินเป็นภูเขา เทศบาลนครภูเก็ตพร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องระดมรถฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้รุกรามเพิ่ม
เมื่อเวลา 15.15 น.วันนี้ (11 เม.ย.69) เกิดเหตุไฟไหม้ขยะที่บ่อฝังกลบขยะ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต บริเวณสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ไฟได้ลุกลามไปยังขยะในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีขยะกองอยู่เป็นภเขาขยะ มีควันไฟลอยขึ้นมา ตลอดเวลา
หลังเกิดเหตุ นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายศิวัฐ ระวังกุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นาย อบจ.ภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายเฉลิมพงศ์ แสงดี ส.ส.ภูเก็ต เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศยาลนครภูเก็ต เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ พร้อมระดับรถดับเพลิงและรถลำเลียงน้ำจากหลายหน่วยงานเข้าฉีดสกัดเพลิงไม่ให้รุกราม พร้อมใช้รถแบคโฮเกลี่ยขยะทำเป็นทาง เพื่อให้รถดับเพลิงเข้าถึงพื้นไฟไหม้ได้สะดวก
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเพลิงได้ลุกไหม้ในบ่อขยะที่ 4 และบ่อที่ 5 โดยมีสาเหตุมาจากขยะประเภทเศษไม้และกิ่งไม้ โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ต ได้ระงับเหตุและสามารถควบคุมไว้ได้แล้วในระดับหนึ่ง แต่ยังมีควันไฟออกมาเรื่อยๆ
เทศบาลนครภูเก็ต ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง และผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและกลิ่นควัน โดยเฉพาะในช่วงที่มีลมพัดแรง และขอให้ติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป
อย่างไรก็ตาม บ่อฝังกลบขยะแห่งนี้ มีขยะทับถมกันกว่า 1.2 ล้านตัน