“Wallaya Villas” ทุนท้องถิ่นภูเก็ต ประกาศเปิดเกมรุกอสังหาฯ ดัน 6 โครงการใหม่ มูลค่า 8.5 พันล้าน เขย่าตลาดคอนโด-พูลวิลล่าระดับลักชัวรี่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “Wallaya Villas” ทุนท้องถิ่นภูเก็ต เปิดเกมรุก ดัน 6 โครงการใหม่ มูลค่า 8.5 พันล้าน เขย่าตลาดคอนโด-พูลวิลล่าลักชัวรี่ เตรียมจัดงาน “Wallaya Villas The Theatre” 24 เม.ย. นี้ ประกาศตัวตนของวัลญา วิลล่า
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต เติบโตอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นขยายการลงทุนเปิดตัวโครงการใหม่ๆในทำศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ “วัลญา วิลล่า ดีเวลลอปเม้นท์” (Wallaya Villas Development Co., Ltd.) นักลงทุนอสังหาฯ สัญชาติไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุนท้องถิ่นภูเก็ต ที่ไม่หยุดพัฒนา จนก้าวขึ้นสู่หนึ่งในผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมของภูเก็ต ภายใต้แบรนด์ “วัลญา วิลล่า” (Wallaya Villas)
“วัลญา วิลล่า” (Wallaya Villas ) ได้สั่งสมประสบการณ์มาจากการลงทุนพัฒนาอสังหาฯ โครงการแรกที่เป็นคอนโดมิเนียมในพื้นที่กมลา เมื่อ 21 ปีที่แล้ว ก่อนที่จะขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ศักยภาพพื้นที่อื่นๆของภูเก็ต ทั้ง ป่าสัก เชิงทะเล บางโจ ทั้ง คอนโดมิเนียมและวิลล่า ที่สร้างเสร็จและส่งมอบให้ลูกค้าถึง 30 โครงการ
มาวันนี้ “วัลญา วิลล่า” (Wallaya Villas ) ประกาศความยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทุนใหญ่ๆ จากส่วนกลาง ด้วยการเดินหน้าขยายอาณาจักรที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนด์ ตอบโจทก์ลูกค้าต่างชาติกลุ่มกำลังซื้อสูง ด้วยการเผยโฉม 6 โครงการเรือธง (Flagship Projects) ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Wallaya Villas และทำเลที่มีศักยภาพสูงสุดในปัจจุบัน
“ลำพูน เตียงน้อย” กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัลญา วิลล่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ Wallaya Villas เปิดเผยว่า ตนเองและภรรยาเป็นคนภูเก็ตโดยกำเนิด ก่อนจะก้าวสู่วงการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก็ทำมาหลายอาชีพ แต่มีอยู่วันหนึ่งขณะที่กำลังขับรถกลับบ้านพักในพื้นที่กมลา หันไปเห็นโครงการอสังหาฯโครงการหนึ่ง เรียกว่าเป็นโครงการในฝันก็ว่าได้ เป็นโครงการลักชัวรี่แรกๆ ในภูเก็ต ตอนนั้นเขาเปิดขายในราคาหลังละ 30 – 40 ล้านบาท ทำให้มีความรู้สึกอยากจะได้วิลล่าในฝันมาครอบครอง จนมีโอกาสได้เข้ามาวงการอสังหาริมทรัพย์
“วัลญา วิลล่า” (Wallaya Villas ) เราเริ่มจากนักพัฒนาอสังหาตัวเล็กๆ ไม่เป็นที่รู้จักของวงการอสังหาริทรัพย์ในภูเก็ต โครงการแรกที่เราตัดสินใจลงมือทำเป็นคอนโดมิเนียม ที่กมลา เพราะบ้านเราอยู่ที่นั่น ก็ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจมาก ต่อมาก็เริ่มขยายการลงทุนที่เป็นโครงการวิลล่า ภายใต้แบรนด์ “Wallaya Villas” และมีการขยายการลงทุนออกนอกพื้นที่กมลา พร้อมกับผุดโครงการใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจอสังหาฯในภูเก็ตมากว่า 21 ปี สร้างเสร็จไปแล้ว 30 โครงการ เป็นโครงการขนาดไม่ใหญ่ตั้งแต่ 4-40 ยูนิต แต่ก็ยังไม่ได้ทำโครงการวิลล่าตามที่ฝันไว้ เนื่องจากความต้องการของตลาดในตอนนั้นยังไม่ตอบโจทย์ตามที่เราฝันไว้
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เราเข้ามาอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างยาวนาน และมีผลงานมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ ทำให้ในช่วง 4 -5 ปีที่ผ่านมานี้ “วัลญา วิลล่า” (Wallaya Villas ) เป็นที่รู้จักของเอเจนซี่ต่างชาติมากขึ้น และเอเจนซี่ได้พาลูกค้าเข้ามาหาเรา เพราะเรามีสินค้าที่ไม่ซ้ำกันและเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร ตอบโจทก์ความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการเข้ามาซื้อบ้านหลังที่ 2 หรือหลังที่ 3 เพื่ออยู่อาศัย และด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาโครงการคุณภาพสูง ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน ภายใต้แนวคิด “Lifestyle of Real Beauty and Nature” ที่ผสานความงามของธรรมชาติเข้ากับการออกแบบสมัยใหม่ และต้องการสร้างความแตกต่างในการนำเสนอตัวสินค้า ให้กับทางลูกค้า เป็นสินค้าที่แปลกใหม่ และเป็นเทรนด์ใหม่ให้ลูกค้าได้เลือก เราจึงขยายโครงการเพื่อรองรับความต้องการลูกค้า ภายใต้แนวคิด “วัลญา วิลล่า” (Wallaya Villas ) เป็นมากกว่าผู้พัฒนาอสังหาฯ แต่เป็นแบรนด์ที่สะท้อนรสนิยมการใช้ชีวิตระดับโลก และสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับนักลงทุน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัลญา วิลล่า ดีเวลลอปเม้นท์ เผยต่อว่า เราไม่หยุดการพัฒนาและสร้างสินค้าด้วยดีไชด์ใหม่ๆ ไม่เหมือนใคร ในตลาดอสังหาฯภูเก็ต ในปีนี้ 2569 บริษัทเดินหน้าขยายการลงทุนครั้งสำคัญ ด้วย 6 โครงการใหม่ มูลค่าโครงการกว่า 8,500 ล้านบาท ในทำเลศักยภาพหลายพื้นที่ของภูเก็ต ประกอยด้วย
โครงการ QNITY พูลวิลล่าโมเดิร์น 17 ยูนิต ในพื้นที่ศัยกภาพย่านป่าสัก-เชิงทะเล ใกล้โรงเรียนนานาชาติและแหล่งไลฟ์สไตล์ เป็นพูลวิลล่าสไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพรารี มีเพียง 17 ยูนิต โครงการนี้เน้นงานดีไซน์ที่ใช้โทนสีเข้มเพื่อสร้างมิติความหรูหราควบคู่ไปกับพื้นที่ใช้สอยแบบ Open Floor Plan มีวิลล่าให้เลือกถึง 4 รูปแบบหลัก ขนาดตั้งแต่ 3- 5 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่ 425 ถึง 816 ตร.ม. เจาะกลุ่มครอบครัวต่างชาติ
โครงการ “The Harmony” เป็นพลูวิลล่าสไตล์ Tropical Contemporary Pool Villa สร้างบรรยากาศให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ด้วยโทนสี และ แสงสว่างที่สอดส่องเข้ามาในบ้าน ซึ่งโครงการนี้ได้มีการออกแบบร่วมกับ Studio LocoMotive
ชูไฮไลท์ “Super Villa” ระดับอัลตร้าลักชัวรี มีทั้งหมด 37 ยูนิต
โครงการ Wallaya Hill เป็นพูลวิลล่าหรู เอ็กซ์คลูซีฟ 8 ยูนิต ตั้งอยู่ในพื้นที่กมลา รองรับทั้งอยู่อาศัยและปล่อยเช่า
โครงการ Wallaya Residence Nai Harn คอนโดมิเนียม แนวคิด Slow Living มีจำนวน 285 ยูนิต เป็นอาคารสูง 7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร เริ่มก่อสร้างในปี 2569 นี้ โครงการนี้เน้นเจาะตลาดระยะยาวในโซนในหาน-ราไวย์
ขณะเดียวกัน ยังเปิดตัว 2 โปรเจกต์ใหม่ เสริมพอร์ตคอนโดมิเนียม ประกอบด้วย โครงการ “Citygate de Phuket” คอนโดมิเนียม จำนวน 274 ยูนิต ตั้งอยู่ในทำเลกมลา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และโครงการ “The Liberty” โครงการอัลตร้าลักชัวรี จำนวน 324 ยูนิต ดีไซน์ Soft Brutalism เน้นความเป็นส่วนตัวและพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่
“ลำพูน เตียงน้อย” ยังระบุอีกว่า ภูเก็ตยังคงเป็น “แม่เหล็กการลงทุน” ของนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มยุโรป รัสเซีย และเอเชีย ที่มองหาที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี ทั้งเพื่อพักผ่อนและสร้างผลตอบแทนระยะยาว การเปิดตัวโครงการใหม่ครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการขยายพอร์ตการลงทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นการยกระดับแบรนด์ ““วัลญา วิลล่า” (Wallaya Villas ) ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น
“เพื่อให้แบรนด์ “Wallaya Villas” เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นทั้งกลุ่มคนไทยและต่างชาติ ทางเราจึงเตรียมจัดอีเวนต์ใหญ่ ปักหมุดแบรนด์สู่ตลาดบน กับงาน “Wallaya Villas The Theatre” งานอีเวนต์อสังหาริมทรัพย์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแห่งปี ในวันที่ 24 เมษายน 2569 ณ โลตัสอารีน่า เชิงทะเล เพื่อเปิดประสบการณ์อสังหาฯ ระดับลักชัวรี่ครบทุกโครงการของ “Wallaya Villas” พร้อมข้อเสนอพิเศษมากมายสำหรับนักลงทุน ซึ่งภายในงานจะได้พบกับการนำเสนอโครงการลักซูรี และ อัลตร้า ลักซูรี่ ทุกโครงการของ“Wallaya Villas” ที่กำลังเปิดขายในขณะนี้ พร้อมการเปิดตัวโครงการใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาด และข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับผู้ร่วมงานเท่านั้น”
