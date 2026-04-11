ขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง ตรวจความพร้อมรถโดยสารคนขับรับสงกรานต์ คาดผู้โดยสารเพิ่มน้ำมันแพง

ยะลา - สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง ตรวจความพร้อมรถโดยสาร–คนขับ รับสงกรานต์ ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนตลอดช่วงวันหยุดยาว คาดผู้โดยสารเพิ่มหลังน้ำมันแพง
วันนี้ (11 เม.ย.) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเบตงชั่วคราว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศาลาประชาคมเมืองเบตง) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วง เทศกาลสงกรานต์
นางสาวรุจิรา มุสิมูล หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมพนักงานขับรถและรถโดยสารสาธารณะ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนตลอดช่วงวันหยุดยาว โดยเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีวินัยจราจร และไม่ประมาท พร้อมกำชับให้ตรวจสอบสภาพรถก่อนให้บริการทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีนี้ ประชาชนมีแนวโน้มเลือกใช้บริการรถสาธารณะเพิ่มขึ้น จากปัจจัยด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลบางส่วนหันมาใช้บริการรถโดยสารแทน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงาน ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติ ทำให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มเที่ยววิ่งรองรับความต้องการ ส่งผลให้ทั้งพนักงานขับรถและสภาพรถโดยสารต้องมีความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยหน่วยงานขนส่งมุ่งสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากความประมาท และส่งเสริมวัฒนธรรมการเดินทางอย่างปลอดภัย
สำหรับอัตราค่าโดยสาร ล่าสุดได้มีการปรับขึ้นตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 โดยเส้นทางรถตู้โดยสาร เบตง–ยะลา ปรับจาก 160 บาท เป็น 180 บาท เส้นทางเบตง–หาดใหญ่ จาก 300 บาท เป็น 340 บาท ขณะที่รถโดยสารปรับอากาศ เส้นทางเบตง–ภูเก็ต ชั้นบนปรับจาก 630 บาท เป็น 689 บาท และชั้นล่างจาก 735 บาท เป็น 804 บาท
ส่วนเส้นทางเบตง–กรุงเทพมหานคร ยังไม่มีการปรับอัตราค่าโดยสาร โดยรถโดยสารขนาด 45 ที่นั่ง คงราคา 1,006 บาท และขนาด 40 ที่นั่ง ราคา 1,174 บาท เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาล