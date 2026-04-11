สยองรับสงกรานต์! หนุ่มควบจยย.เสียหลักล้ม เก๋งชนซ้ำขาด 2 ท่อน ก่อนพุ่งเกาะกลาง ชนเสาไฟฟ้า เพลิงเผาวอดทั้งคัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – หนุ่มวัย 31 ปี ชาวกระบี่ ควบจักรยานยนต์เสียหลักล้มเอง ก่อนที่เก๋งที่ขังตามหลังมาชนซ้ำขาด 2 ท่อน ก่อนเสียหลักขึ้นเกาะกลาง พุ่งชนเสาไฟฟ้า เพลิงเผาวอดทั้งคัน
วันนี้ (11 เม.ย.69) เมื่อเวลา 03.00 น.ร.ต.ท.ทัศไนย มานิตย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต ได้รับแจ้งว่า มีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าโรงเรียนมุสลิมเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และมีเพลิงไหม้รถยนต์ ขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วย
หลังรับแจ้ง จึงได้ให้ พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ทราบและเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์นิติเวช รพ.วชิระภูเก็ต เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 6ขฬ 1374 กรุงเทพฯ ผู้ขับขี่เสียชีวิต ร่างขาดสองท่อน คาดว่าเป็นศพของนายพงศ์สิริ กาสังข์ อายุ 31 ปี ชาวจังหวัดกระบี่ ส่วนเกาะกลางถนนพบรถยนต์ ทะเบียน ฆภ-3358 กรุงเทพฯ ชนกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างและมีไฟกำลังลุกไหม้อยู่ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เกาะแก้ว กำลังระดมฉีดน้ำเพื่อระงับเพลิง ทราบชื่อผู้ขับขี่คือนายพุฒิพงศ์ ภูมี ได้รับบาดเจ็บ หน่วยกู้ชีพอบต.เกาะแก้ว นำส่งรพ.วชิระภูเก็ต
จากการสอบถามเบื้องต้น ทราบว่า รถจักรยานยนต์ได้เสียหลักล้มลง แล้วรถยนต์เก๋งขับผ่านชนเหยียบร่างซ้ำ ก่อนเสียหลักพุ่งขึ้นเกาะกลางถนน ชนไฟฟ้าส่องสว่าง จนเกิดเพลิงลุกไหม้ จากนั้นได้ร่วมกับแพทย์นิติเวช ชันสูตรพลิกศพ ก่อนมอบศพให้ทางมูลนิธิ กุศลธรรมภูเก็ต นำศพส่งไปชันสูตร อย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุการตายและจะได้ทำการสอบสวนนายพุฒิพงศ์ คนขับรถเก๋งก่อนดำเนินคดีต่อไป