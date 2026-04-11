ททท.หาดใหญ่ต้อนรับ นทท.ต่างชาติแห่ข้ามด่านร่วมงานสงกรานต์คึกคัก

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ททท.หาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสำนักขาม จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านศุลกากรสะเดา เพื่อร่วมสนุกสนานกับงานสงกรานต์ที่จัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ของ จ.สงขลา ด้าน ตม.สงขลาเผยพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่
วันนี้ (11 เม.ย.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และหน่วยงานภาครัฐ–เอกชน จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านด่านศุลกากรสะเดา (ด่านนอก) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ จ.สงขลา ที่มีการจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 10-15 เม.ย. 2569 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
โดยภายในงานมีการมอบของที่ระลึกและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งอำเภอสะเดาถือเป็นจุดเชื่อมต่อชายแดนสำคัญ อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสะเดา เช่น วัดหัวถนน วัดเขารูปช้าง รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น เวิร์กช็อปปั้นดินด้วยมือ
นางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผอ.ททท. สำนักงานหาดใหญ่ เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์จังหวัดสงขลาในปีนี้มีความคึกคักเป็นพิเศษ โดยมีการกระจายจุดจัดกิจกรรมหลักถึง 7 จุดทั่วจังหวัด เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่บริเวณด่านนอก อ.สะเดา พื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เช่น ย่านโอเดียน สาย 3 และเขต 8 ไปจนถึงอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอสิงหนคร ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 70,000 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ล้านบาท
“สำหรับก่อนหน้านี้ที่มีกระแสความกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำมันหรือผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา ยืนยันว่าหน่วยงานท้องถิ่นและผู้ประกอบการทุกภาคส่วน มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการและต้อนรับผู้มาเยือน โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานไว้อย่างเพียงพอตลอดช่วงการจัดงานวันที่ 10–15 เมษายน นี้” ผอ.ททท. สำนักงานหาดใหญ่ กล่าว
ขณะที่ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรายหนึ่ง กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ตนและเพื่อนได้เดินทางเข้ามาเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ที่บ้านด่านนอก จ.สงขลา เพราะติดใจในบรรยากาศที่มีความสนุกสนาน การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองของคนไทย พร้อมได้เตรียมอุปกรณ์เล่นน้ำที่เคยซื้อมาจากครั้งที่แล้วมาร่วมสนุกอย่างเต็มที่
ด้าน พ.ต.อ.สรธรรศจ์ เอี่ยมละออ ผกก.ตม.จว.สงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว ทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเต็มพิกัดในทุกช่องตรวจ เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยมุ่งเน้นการเร่งระบายรถและผู้เดินทางเพื่อลดความแออัดบริเวณหน้าด่าน ซึ่งเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประมาณ 13,000 ราย และคาดการณ์ว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุด ตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 18,000 ราย โดยเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคน