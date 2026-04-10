ชาวสวน จ.ตรังลุกฮือประท้วงคำสั่งห้ามส่งออกหลังโดนทุบราคาปาล์มร่วง

ตรัง - เกษตรกรชาวสวนปาล์ม จ.ตรัง ลุกฮือประท้วงรัฐบาล หลังมีคำสั่งห้ามส่งออก จนทำให้ราคาร่วง ยื่นหนังสือขอให้แก้ไขด่วน มิเช่นนั้นจะนัดชาวสวนปาล์มทุกจังหวัดบุก กทม. เพื่อพบ รมว.พาณิชย์
วันนี้ (10 เม.ย.) ตัวแทนสมาคมและเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังนำโดยนายชัยวัฒน์ โภคาวัฒนา นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ก่อนเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนางศุภจี สุธรรมพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ ผ่านพันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อเรียกร้องให้หามาตรการกำกับควบคุมดูแลราคาผลทะลายปาล์มน้ำมันให้เป็นไปตามกลไกของตลาด และจัดการความสมดุลของสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ หลังจากกระทรวงพาณิชย์มีคำสั่งห้ามมิให้ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปนอกราชอาณาจักรตั้งแต่ 7 เมษายน 2569 เป็นต้นไปเป็นเวลา 1 ปี เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า จากคำสั่งดังกล่าวส่งผลให้ราคาผลผลิตปาล์มจากที่กำลังพุ่งสูงไปอยู่ที่กิโลกรัมละ 9.10 บาท เนื่องจากผลผลิตยังออกน้อย ได้ตกลงมาทันที ล่าสุด วันนี้เกษตรกรขายได้ราคาประมาณกิโลกรัมละ 7.20-7.30 บาทเท่านั้น โดยการประกาศดังกล่าวยังเกิดขึ้นขณะที่สต็อกน้ำมันปาล์มดิบยังอยู่ในระดับสูงกว่า 324,000 ตัน และในเดือนเมษายนนี้ก็จะมีผลผลิตปาล์มทะลักออกมาประมาณ 2 ล้านตัน หรือตกวันละประมาณ 66,600 ตัน โดยนำไปผลิตเป็นน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณ 12,000 ตันต่อวัน และถ้านำไปทำน้ำมัน B10 จะใช้ประมาณวันละ 6,400 ตันต่อวันเท่านั้น แล้วน้ำมันที่เหลือจะเอาไปไหน ส่วนที่เปิดช่องว่าถ้าใครจะส่งออก ให้ขออนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เท่ากับว่าเปิดช่องให้มีการหาผลประโยชน์ใช่หรือไม่
นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้ข่าวว่า ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลจากปกติวันละ 80 ล้านลิตร เหลือแค่ 45-50 ล้านลิตร ก็จะยิ่งส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบบวมมากขึ้นอีก และส่วนที่บอกว่า จะนำน้ำมันปาล์มไปทำน้ำมัน B20 นั้น แล้วในความเป็นจริงปั๊มน้ำมันสำหรับเติม B20 อยู่ตรงไหน มีให้เติมจริงหรือไม่ นอกจากนั้น หน่วยงานที่กำกับด้านราคา มักจะออกมาให้ความเห็นตอนที่ปาล์มราคาดี และกลับทำให้ปาล์มราคาดิ่งลงทุกครั้ง ทั้งที่ตอนนี้ผลผลิตยังออกมาน้อยมาก เพราะปัญหาภัยแล้ง ขณะที่ต้นทุนการผลิตกลับสูงขึ้นมาก เช่น ค่าปุ๋ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ค่าจ้างตัดผลทะลายปาล์ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 สวนทางกับความต้องการของตลาดโลกที่ยังคงเดิม
“ดังนั้น สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังจึงขอให้รัฐหามาตรการกำกับควบคุมดูแลราคาผลทะลายปาล์มให้เป็นไปตามกลไกของตลาด และหามาตรการรักษาความสมดุลสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ โดยการยืดหยุ่นตามสถานการณ์โดยคำนึงถึงราคาผลทะลายปาล์มที่เกษตรกรจะได้รับ หลังจากยื่นหนังสือวันนี้แล้ว จะรอดูท่าทีราคาต่อไปประมาณ 1-2 สัปดาห์ หากราคาปาล์มยังดิ่งลงอีก จะนัดชาวสวนปาล์มทุกจังหวัดเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทันที” นายชัยวัฒน์ กล่าว