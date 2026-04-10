ผบช.ภ.9 ปล่อยแถว จนท.คุมเข้มช่วงสงกรานต์ สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผบช.ภ.9 นำกำลังหลายหน่วยงานปล่อยแถวดูแลความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ 2569 เน้นป้องกันอาชญากรรม-ลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
วันนี้ (10 เม.ย.) พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นประธานปล่อยแถวระดมกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 โดยมีการผนึกกำลังจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 9 ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจน้ำ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 หน่วยทหารจากมณฑลทหารบกที่ 42 ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เทศกิจและมาร์แชลจากเทศบาลนครหาดใหญ่ และเครือข่ายภาคประชาชน รวมกำลังทั้งสิ้น 290 นาย
การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มุ่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย และรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมีการเน้นย้ำเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาว
ขณะเดียวกัน ยังได้คำนึงถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่ารูปแบบการก่อเหตุมีความหลากหลาย และบางส่วนเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ จึงต้องบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในการปล่อยแถวครั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชน และมุ่งสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้