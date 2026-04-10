“มะนาวศรีทองดำ” ขายสวนกระแส กก.ละ 50 ตลอดทั้งปี

ตรัง - ขายสวนกระแส “มะนาวศรีทองดำ” มะนาวกินได้ทั้งเปลือก หนึ่งเดียวในไทย ที่ยืนราคาแค่ กก.ละ 50 บาท ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหน ส่วนกิ่งตอนก็ถูกจองข้ามปี ส่งไปขายเมืองนอก สร้างเงินให้เป็นกอบเป็นกำ
วันนี้ (10 เม.ย.) ที่แปลงสาธิตสวนมะนาวศรีทองดำ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นายประสิทธิ์ จิตรสุวรรณ อายุ 68 ปี เจ้าของสวน พร้อมด้วยบุตรสาวคือ นางสาวกนกนุช นิลละตะ อายุ 31 ปี นำชมสวนมะนาวศรีทองดำ ซึ่งเป็นมะนาวกินได้ทั้งเปลือก ที่ขณะนี้อยู่ในช่วงหน้าแล้ง ทำให้ผลมะนาวเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด แต่เมื่อผ่าผลดูกลับพบว่าปริมาณน้ำมะนาวยังมีเยอะ และผลผลิตยังดกเต็มต้น จนไม่พอขาย ซึ่งเจ้าของสวนยืนยันขายในราคาเดิมคือ กก.ละ 50 บาท สวนทางราคามะนาวในท้องตลาดขณะนี้ที่จะแพงขึ้นถึง กก.ละ 140-160 บาท
นางสาวกนกนุช นิลละตะ บอกว่า ตอนนี้สวนมะนาวศรีทองดำ มีแปลงสาธิต เนื้อที่ 2 ไร่ครึ่ง มีแปลงปลูกที่ 1 เนื้อที่ 5 ไร่ และกำลังขยายแปลงปลูกที่ 2 ในเนื้อที่ 3 ไร่ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยแต่ละแปลงสามารถเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีๆ ละ 3 รอบ หรือทุก 4 เดือน ทำให้ได้ผลผลิตรวมปีละประมาณ 3-6 ตัน เนื่องจากเป็นสวนที่ไม่ใช้สารเคมี ใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ จึงปลอดภัย และสามารถรับประทานได้ทั้งเปลือก เนื่องจากผิวนุ่ม ไม่ขม แต่มีรสชาติเหมือนน้ำมะนาวทั่วไป
เน้นขายมะนาวศรีทองดำ ให้กับกลุ่มคนรักสุขภาพ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และโรงแรมต่างๆ ทั้งในจังหวัดตรัง และต่างจังหวัด โดยเฉพาะที่กรุงเทพฯ และจังหวัดภูเก็ต โดยยืนราคา กก.ละ 50 บาท ไม่ว่าราคามะนาวสายพันธุ์อื่นในท้องตลาดจะพุ่งสูงขึ้นไป กก.ละเท่าไหร่ก็ตาม ถึงแม้จะมีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางจากหลายจังหวัดมาเสนอราคาให้ถึง กก.ละ 100 บาท แต่ทางสวนก็ไม่ขายให้ เพราะคิดว่าคนซื้อเอาไปทำกำไร ทางสวนจึงสงวนไว้ขายให้กับลูกค้าทั่วไป และลูกค้าประจำ เพื่อได้ใช้มะนาวคุณภาพ มะนาวกินได้ทั้งเปลือก หนึ่งเดียวในประเทศไทย มาตรฐาน GAP เพราะใช้แต่ปุ๋ยคอก และน้ำหมักชีวภาพ ที่ทำมาจากผลมะนาวที่ร่วงหล่นคาต้นเท่านั้น
ดังนั้น แต่ละปีจึงสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 3-6 ตัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ แต่ก็มีผลผลิตทั้งปี เพราะมีระบบน้ำหมุนเวียน ส่วนกิ่งตอนมะนาวศรีทองดำ จะขายกิ่งละ 70 บาท ราคาเท่ากันทั้งในและต่างประเทศ แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าขนส่งเอง โดยมีการจองข้ามปี และล่าสุดได้ตลาดใหม่คือ ประเทศเวียดนาม เข้าสู่ปีที่ 2 แล้ว โดยล่าสุดขายกิ่งตอนไปประมาณ 3,000 กิ่ง ส่วนปีนี้ออเดอร์เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 กิ่ง ซึ่งแต่ละปีเฉพาะกิ่งพันธุ์ สามารถสร้างรายได้ให้หลักแสนบาทเลยทีเดียว
นอกจากนั้น ทางสวนยังได้ต่อยอดเปิดร้านคาเฟ่ ชื่อว่า “สวนนาว ศรีทองดำ” ริมถนนสายนาโยง-บ้านหาดเลา บริเวณสามแยกวัดลำพิกุล ก่อนถึงน้ำตกสายรุ้ง และน้ำตกวังหินลาด โดยได้นำมะนาวจากสวน มาทำเมนูน้ำผึ้งมะนาว และใช้น้ำผึ้งป่าแท้จากเทือกเขาบรรทัด เป็นส่วนผสมแทนน้ำเชื่อม ราคาขายแค่แก้วละ 45 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ จะเน้นเก็บมะนาวผลอ่อนมาทำ แม้เมล็ดจะเยอะ แต่ให้น้ำมาก และรสชาติไม่ขม อร่อย แถมให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมทั้งยังทำวุ้นแก้วมะนาวศรีทองดำส่งขายด้วย ผู้สนใจติดต่อได้ที่โทร.(089) 296-9753