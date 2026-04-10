“ สมุยซีเวย์” เฟอร์รี่น้องใหม่ เส้นทางดอนสัก - สมุย เปิดให้บริการแล้ว ใจป้ำวิ่งวันแรกขึ้นฟรี เพื่อเเบ่งเบาภาระ ส่วนพรุ่งนี้คิดครึ่งราคา

สุราษฎร์ธานี - เรือเฟอร์รี่ สมุยซีเวย์ ทางเลือกใหม่ของชาวสมุย ทดลองวิ่งแรก เส้นทาง ดอนสัก -เกาะสมุย บริการผู้โดยสารและรถยนต์ ฟรี พรุ่งนี้(11 เม.ย.) คิดครึ่งราคา แบ่งเบาภาระในช่วงน้ำมันแพง พร้อมเปิดเป็นทางการในวันที่ 12 เม.ย.
เรือเฟอร์รี่ ทางเลือกที่ 3 น้องใหม่ สายเลือดลูกหลานชาวเกาะสมุย ในนาม “ บริษัทสมุยซีเวย์ จำกัด” เริ่มทดลองวิ่งให้บริการ เส้นทาง อำเภอดอนสัก -อำเภอเกาะสมุย ได้ให้บริการ ผู้โดยสาร เที่ยวแรก ในเวลา 05.00 น. วันนี้ ( 10 เม.ย.) จากท่าเรือแหลมทวด อำเภอดอนสัก -ท่าเทียบเรือท่าสะพานกลาง บ้านหน้าทอน ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย โดยเรือเฟอร์รี่ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ช.หรือ ชั่วโมงครึ่ง และเที่ยวเวลา 08.00 น.จากอำเภอเกาะสมุย - อำเภอดอนสัก
จากการทดลองเปิดเดินเรือครั้งแรก ปรากฎว่า มีผู้โดยสาร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งประชาชน ที่นำรถยนต์ มาใช้บริการจำนวนมาก เนื่องจากวันนี้ทางบริษัทใจปั้ม เปิดให้บริการฟรี เส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย จำนวน 3 เที่ยว ทั้งไปและกลับ พร้อมอาหาร กาแฟ น้ำดื่มฟรี ตลอดการเดินทาง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสาร เพื่อแบ่งเบาะภาระพี่น้องประชาชนในช่วงที่น้ำมันแพง ส่วนวันพรุ่งนี้ (11 เม.ย.) คิดค่าโดยสารเพียง 50%
โดยบรรยากาศภายในเรือเฟอร์รี่ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่นั่ง ที่พักผ่อน ห้องนวด ร้านค้า และที่สำคัญมีแอร์ทั้งลำ ซึ่งในวันนี้ มีพี่น้องประชาชนชาวเกาะสมุย ได้ร่วมแสดงความยินดี กับผู้บริหารสมุยซีเวย์ เป็นจำนวนมาก พร้อมนั่งเรือชมบรรยากาศ
นายวิเศษ เมืองนิล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สมุยซีเวย์ และในเครือวิเศษกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้เป็นการเริ่มทดลองวิ่ง เพื่อหาข้อบกพร่อง และอุปสรรคในการให้บริการ รวมทั้งตัวเรือซึ่งพบว่าการให้บริการมีปัญหาบ้างเล็กน้อย ก็ต้อง ขออภัยไว้ด้วย วันนี้ให้บริการฟรี ทั้งไปและกลับ ระหว่างเส้นทาง ดอนสัก - เกาะสมุย-ดอนสัก ข้างละ 3 เที่ยว และ วันที่ 11 เมษายน วันพรุ่งนี้ ให้บริการ รถยนต์ และผู้โดยสาร ครึ่งราคา
อย่างไรก็ตามในวันที่ 12 เมษายน 2569 จะเปิดให้บริการราคาปกติ ซึ่งในปัจจุบัน ทางบริษัทมีเรือเฟอร์รี่ จำนวน 4 ลำ และ ในอนาคตก็จะให้บริการ วิ่งชั่วโมง ละ 1 ลำ สำหรับวันนี้ ให้บริการ เพียงลำเดียว
แต่อย่าไรก็ตาม ในอนาคต สมุยซีเวย์จะเชื่อมเส้นทางให้บริการ เส้นทาง ดอนสัก-เกาะพะงัน -เกาะสมุย ด้วย
นายวิเศษ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการดูแลชาวเกาะสมุย ก็ดูราคาที่เหมาะสม ซึ่งราคาการให้บริการ เป็นราคาที่ทางคณะกรรมการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควบคุมอยู่แล้ว ซึ่งวันนี้เป็นการมดลองวิ่ง ในการเดินเรือครั้งแรก เพื่อหาข้อข้อพร่อง และอุปสรรค ก็พบบ้าง ในด้านของการปฎิบัติงานของพนักงาน ที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ และก็ได้ทำความเข้าใจกับลูกค้า ในเรื่องของเวลา ที่ล่าช้าไปบ้าง
นายวิเศษ กล่าวถึงการตัดสินใจเปิดให้บริการเรือเฟอร์รี ว่า เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ที่เป็นของชาวเกาะสมุย และ เป้าหมายของเราคือมาให้บริการพี่น้องชาวเกาะสมุย ให้เกาะสมุยมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น เพราะในปัจจุบันการเดินทาง ทางเรือเฟอร์รี่มีคิวยาว ทางสมุยซีเวย์ จึงได้ถือโอกาศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เปิดให้บริการเพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องชาวเกาะสมุย และนักท่องเที่ยว ได้เดินทางกันอย่างสะดวก ในช่วงเทศกาลหยุดยาว