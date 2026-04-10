xs
xsm
sm
md
lg

เริ่มคืนนี้! หาดใหญ่เตรียมพร้อมจัดใหญ่ “Hatyai Midnight Songkran 2026”

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เทศบาลนครหาดใหญ่เดินหน้าจัด “Hatyai Midnight Songkran 2026” เตรียมความพร้อมเต็มที่ทุกมิติ ก่อนเริ่มงานวันแรก 10 เมษายน ขณะบรรยากาศการจำหน่ายเสื้อสงกรานต์เริ่มคึกคัก นักท่องเที่ยวทยอยเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง

วันนี้ (10 เม.ย.) ทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เดินหน้าจัดงาน “Hatyai Midnight Songkran 2026” ยกระดับเทศกาลสงกรานต์กลางเมืองอย่างยิ่งใหญ่ โดยเริ่มวันแรกในช่วงเย็นวันนี้ (10 เม.ย. 2569) ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 และถนนธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมเวทีหลักบริเวณแยกโอเดียน โดยกำหนดจัดงานต่อเนื่องระหว่างวันที่ 10–13 เมษายน 2569

บรรยากาศในช่วงกลางวันก่อนเริ่มงาน พบว่า ทุกภาคส่วนได้เร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ทั้งการติดตั้งเวที ระบบแสง สี เสียง และการสำรองน้ำสำหรับเล่นสงกรานต์ให้เพียงพอ ขณะเดียวกันเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันที่ 11 เมษายนนี้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่เตรียมมาปักหลักร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ใจกลางเมืองหาดใหญ่


สำหรับไฮไลต์ของงานปีนี้ จัดเต็มความบันเทิงตลอดทั้งวันตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน ด้วยเวทีดนตรี EDM ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ พร้อมศิลปินชื่อดัง อาทิ Bedroom Audio, Freehand และ Meyou รวมถึงกองทัพดีเจมากกว่า 20 ชีวิต ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่จะมาร่วมโชว์

นายศุภชัย ไชยวรรณ รองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้มอบหมายให้บูรณาการกำลังร่วมกับทหาร ตำรวจ สภ.หาดใหญ่ ตำรวจท่องเที่ยว และฝ่ายปกครอง ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด 100% โดยมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมยืนยันความพร้อมด้านทรัพยากรน้ำและการจัดเต็มระบบแสง สี เสียง ตลอดงาน รวมถึงการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินจริง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วม

ขณะที่บรรยากาศการค้าขายบริเวณหน้าตลาดพลาซ่า หอนาฬิกาหาดใหญ่ ถนนมนตรี 1 เริ่มกลับมาคึกคัก ผู้ประกอบการนำเสื้อสงกรานต์ลวดลายใหม่มาจำหน่ายจำนวนมาก ทั้งเสื้อเชิ้ต เสื้อยืด และเสื้อคอกลม ลวดลายโดดเด่น เช่น ลายดอกลีลาวดี และลายเสื้อสไตล์ฮาวาย ท้องทะเล ในราคาเริ่มต้น 150–200 บาท และ 250 บาทสำหรับไซส์พิเศษ โดยยังคงจำหน่ายในราคาปกติ เพื่อเอื้อต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เริ่มทยอยเข้ามาจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่อง พร้อมคาดว่าช่วงวันถัดไปจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง









+1