แพขนานยนต์ อบจ.นราธิวาสคงตรึงราคาไว้เท่าเดิมแม้ต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้น 2 เท่า

นราธิวาส - แพขนานยนต์ อบจ.นราธิวาสยังคงราคาเดิมไว้ ยังไม่ขึ้นราคาการให้บริการข้ามฟากไทย-มาเลเซีย แม้ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้น 2 เท่า ปรับวิธีให้เต็มลำก่อนออก
วันนี้ (10 เม.ย.) แพขนานยนต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเดินทางระหว่างไทย–มาเลเซีย ปัจจุบันยังคงให้บริการแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง ที่ด่านตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00–18.00 น. (ทุกวัน) ยังไม่ปรับราคาค่าบริการแต่อย่างใด แม้จะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตราคาน้ำมันที่ขยับสูงขึ้นทุกวันปัจจุบัน
ปัจจุบัน แพขนานยนต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสต้องจ่ายค่าน้ำมันที่แพงขึ้นถึง 2 เท่าต่อสัปดาห์ ซึ่งในส่วนของการให้บริการนั้นยังอยู่ที่ราคาสำหรับผู้โดยสาร 10 บาทต่อคน รถจักรยานยนต์ 20 บาทต่อคัน รถยนต์ 4 ล้อ 80 บาทต่อคัน รถยนต์ 6 ล้อ 100 บาทต่อคัน รถบรรทุก 10 ล้อ 130 บาทต่อคัน ค่าขนส่ง คิดตาน้ำหนักเริ่มต้นตั้งแต่ 20 บาท
นายมูฮำหมัด อูเซ็ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เปิดเผยว่า การใช้บริการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงชาวมาเลเซียเองนั้น ตั้งแต่ราคาน้ำมันขยับขึ้นต่อเนื่อง จำนวนผู้ใช้บริการเริ่มลดลง เนื่องจากเมื่อเดินทางมาแล้วจะต้องเติมน้ำมันเพื่อไปท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งขณะนี้ ราคาน้ำมันยังสูง ขณะเดียวกันในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนั้นยังไม่มีการประกาศขึ้นราคาในการให้บริการแต่อย่างใด ถึงแม้ปัจจุบันจะต้องจ่ายค่าน้ำมันมากกว่าปกติถึง 2 เท่า เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1,000 ลิตร
ส่วนมาตรการการควบคุมการให้บริการเพื่อให้คุ้มกับต้นทุนของราคาน้ำมันนั้น แพขนานยนต์ของทั้ง 2 ฝั่ง จะเน้นการรอให้ผู้โดยสารและจำนวนรถยนต์ที่ขึ้นแพเต็มจำนวน เพื่อให้เกิดความคุ้มทุนของราคาน้ำมัน