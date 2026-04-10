ลูกหลานล้นบ้าน! เข้ากราบขอพรศิริมงคล “พ่อทวดปลื้ม-แม่ทวดเยื้อน” คู่รักอายุ 100 ปี จ.สตูล

สตูล – ลูกหลานกว่า 50 ชีวิตแห่เข้ากราบเท้าขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลกับ “พ่อทวดปลื้ม-แม่ทวดเยื้อน” คู่รักอายุ 100 ปี ในพื้นที่หมู่ 4 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล เผยเคล็ดลับอายุยืนยาวชอบดูวัวชน จิบกาแฟและไม่เครียด
วันนี้ (10 เม.ย.) บรรยากาศความอบอุ่น ณ บ้านเลขที่ 180 หมู่ 4 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นายเดชาวัฒน์ สวนแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ได้เปิดเผยเรื่องราวสุดประทับใจของ “พ่อทวดปลื้ม ชายแก้ว” และ “แม่ทวดเยื้อน บุญชายแก้ว” คู่ชีวิตที่ครองรักกันมานานกว่าครึ่งค่อนชีวิต โดยในปีนี้ทั้งคู่มีอายุครบ 100 ปี เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2469 ซึ่งเป็นยุคที่ยังไม่มีการบันทึกวันและเดือนเกิดชัดเจน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและคราบน้ำตาแห่งความปีติ เมื่อลูกหลานที่กระจายตัวทำงานอยู่ทั่วภาคใต้ ทั้งจาก จ.สงขลา และในพื้นที่ จ.สตูล ต่างพร้อมใจกันเดินทางกลับบ้านเกิดมาหาร่มโพธิ์ร่มไทรของตระกูล มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวตามประเพณีโบราณ ลูกหลานตั้งแต่วัยเกษียณจนถึงเหลนตัวน้อยกว่า 50 ชีวิต ต่างเข้าแถวต่อคิวรดน้ำขอพรศิริมงคลจากทวดทั้ง 2 คนอย่างเนืองแน่น
สำหรับทวดทั้งสองมีบุตร-ธิดารวม 7 คน (ชาย 4 หญิง 3) ลูกคนโตอายุ 76 ปี และคนเล็กอายุ 59 ปี แม้ปัจจุบันทั้ง 2 คน จะเดินเหินไม่สะดวกตามวัย แต่สุขภาพจิตยังดีเยี่ยม หน้าตาสดใส โดยลูกหลานเผยเคล็ดลับว่า พ่อทวดเป็นคนไม่เครียด ชอบจิบกาแฟเป็นชีวิตจิตใจ และชอบดูถ่ายทอดสดวัวชน-ไก่ชนทางทีวีเป็นงานอดิเรก ซึ่งสร้างความเพลิดเพลินใจได้เป็นอย่างดี โดยมีลูกสาวคนที่ 1 และคนที่ 3 คอยเฝ้าปรนนิบัติและระวังเรื่องสุขภาพให้อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง แม้จะย้ายถิ่นฐานจาก จ.พัทลุง มาอยู่สตูลกว่า 40 ปีแล้ว แต่สายใยความกตัญญูไม่เคยจืดจาง
นายเดชาวัฒน์ สวนแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 (บ้านเกตรี) ระบุว่า เคสของทวดปลื้มและทวดเยื้อนถือเป็นสิริมงคลยิ่งต่อหมู่บ้าน และเป็นตัวอย่างที่หาได้ยากในสังคมปัจจุบัน สงกรานต์ไม่ใช่แค่เทศกาลสาดน้ำสนุกสนาน แต่อยากให้ภาพวันนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนรุ่นใหม่ ให้หันกลับมามองคนในบ้านที่รอคอยเราอยู่ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุไม่ใช่แค่ประเพณี แต่มันคือการเติมพลังใจให้ท่านมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป นี่คือโมเดลกตัญญูสร้างชาติ ที่ชุมชนเกตรีสืบทอดมาอย่างยาวนาน