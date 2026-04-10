สำนักวิจัยและพัฒนา จับมือคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ม.อ. ปัตตานี เปิดเวที Research Caravan 2569 ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. บุกวิทยาเขตปัตตานี เปิดเวที Research Caravan 2569 แลกเปลี่ยนทิศทางงานวิจัย ดึงคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนอภาพรวมงานวิจัย พร้อมผลักดันสู่ระดับชาติและนานาชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Research Caravan ประจำปีงบประมาณ 2569 โดย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมนำเสนอภาพรวมงานวิจัยของคณะ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขกับสำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2569 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กิจกรรม Research Caravan โดย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสนับสนุนการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยแบบครบวงจร มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์วิจัยที่มหาวิทยาลัยต้องการขับเคลื่อน เปิดโอกาสให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคจากการทำวิจัย ตลอดจนเชื่อมโยงนักวิจัยกับเจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัยโดยตรง
สำหรับการจัดกิจกรรม ณ วิทยาเขตปัตตานี ในครั้งนี้ วันแรกจัดขึ้นเมื่อที่ 7 เมษายน 2569 เป็นการนำเสนอทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย การแนะนำสำนักวิจัยและพัฒนา และขั้นตอนการขอทุนวิจัยในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ สถาผลเดชา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมการแนะนำสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และในวันที่ 8 เมษายน 2569 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เปิดฉากนำเสนอเป็นคณะแรก โดย อาจารย์ ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ร่วมนำเสนอภาพรวมงานวิจัยของคณะฯ พร้อมปัญหาและอุปสรรค เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขกับสำนักวิจัยและพัฒนา ตามด้วยการนำเสนอของคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการอิสลาม คณะวิทยาการสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ก่อนเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อเสนอแนะร่วมกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เด่นนภา โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมบรรยายและดำเนินรายการ
ทั้งนี้ การเข้าร่วม Research Caravan ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของคณะให้สามารถต่อยอดผลงานสู่ระดับชาติและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะในการเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างความมั่นคงของชุมชนภาคใต้อย่างยั่งยืน