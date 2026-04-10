คึกคัก! ปชช.แห่เดินทางแน่นสถานีรถไฟหาดใหญ่ช่วงสงกรานต์ พบถูกจองเต็ม 400 ที่นั่งใน 15 นาที

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – บรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่คึกคัก รถไฟทั้งขบวนท้องถิ่นและกรุงเทพฯ ถูกจองเต็มยาวไปจนถึงวันที่ 28 เม.ย.69 อีกทั้งยังมีการเสริมขบวนรถพิเศษสายใต้อีก 1 ขบวนช่วงสงกรานต์ และถูกจองเต็ม 400 ที่นั่งในเวลาแค่ 15 นาที
วันนี้ (10 เม.ย.) บรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึก มีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง และหันมาใช้บริการรถไฟมากกว่าทุกปีจากผลพวงของราคาน้ำมันแพง ทั้งขบวนรถไฟท้องถิ่นเส้นทางสายใต้ และขบวนรถไฟขึ้นล่องกรุงเทพฯ มีประชาชนเดินทางหนาแน่นทุกขบวน โดยเฉพาะตั๋วรถไฟชั้น 1 สายใต้ทุกขบวนถูกจองเต็มยาวไปจนถึงวันที่ 28 เม.ย.2569
โดยในส่วนของการให้บริการรถไฟเส้นทางสายใต้ทางการรถไฟได้เสริมขบวนรถพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์เพิ่มอีก 1 ขบวน คือขบวน 983-984 กรุงเทพอภิวัฒน์-ยะลา-กรุงเทพอภิวัฒน์ ระหว่างวันที่ 10 – 17 เม.ย. 2569 เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีนี้ โดยจะเริ่มออกให้บริการเที่ยวแรกในวันนี้เวลา 19.30 น. จากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ ปลายทางสถานียะลา โดยหลังจากที่เปิดให้จองตั๋วโดยสารรถไฟขบวนพิเศษขบวนนี้เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2569 ภายในเวลา 15 นาทีก็ถูกจองเต็มทั้งหมด 400 ที่นั่ง