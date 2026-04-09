นายอำเภอตากใบระดมกำลังเร่งควบคุมเหตุไฟป่าบ้านปลักปลา

นราธิวาส - นายอำเภอตากใบระดมกำลังเร่งควบคุมเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่บ้านปลักปลา ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ล่าสุดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังทำงานต่อเนื่อง เพื่อจำกัดวงไฟและป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
วันนี้ (9 เม.ย.) นายกฤษฎา สุขสบาย นายอำเภอตากใบ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่บ้านปลักปลา ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ว่า หลังได้รับแจ้งเหตุไฟป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ (8 เม.ย.) ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ 3 เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่เข้าควบคุมสถานการณ์โดยทันที
การปฏิบัติการครั้งนี้ได้ระดมรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟอย่างเร่งด่วน พร้อมได้รับการสนับสนุนภาพถ่ายทางอากาศจากหน่วยร้อยปืนเล็กที่ 3 เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนควบคุมเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลกได้เข้าตรวจสอบเส้นทางน้ำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน
นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา เพื่อเสริมกำลังในการควบคุมเพลิง โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเร่งปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อจำกัดวงไฟและป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ นายอำเภอตากใบได้กำชับประชาชนให้ช่วยกันลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่า ด้วยการกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงบริเวณแนวชายป่าและพื้นที่ป่าโดยรอบ เก็บกวาดพื้นที่ให้โล่ง งดการเผาทุกชนิดใกล้แนวป่า และหากมีเศษวัชพืช ขอให้ใช้วิธีฝังกลบแทนการเผา
พร้อมกันนี้ ยังขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด โดยสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ปิดประตูหน้าต่างบ้านให้มิดชิด และใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องรอยต่อ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่อาจเล็ดลอดเข้าสู่ภายในบ้าน