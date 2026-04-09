เกษตรกรคลองขุดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ช่วยลดต้นทุนพร้อมสร้างรายได้งาม

สตูล - เกษตรจังหวัดสตูลนำทีมลงพื้นที่ จ.สตูล ติดตามความสำเร็จศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ต.คลองขุด (บ้านนาแค) ต้นแบบการพึ่งพาตนเองในยุคราคาปุ๋ยเคมีพุ่งสูง ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพใช้เองและแบ่งขาย สร้างรายได้หมุนเวียนหลักแสน
วันนี้ (9 เม.ย.) ท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนของราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นกว่า 30-40 เปอร์เซ็นต์ จากผลกระทบความขัดแย้งในต่างประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรไทยต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่หนักอึ้ง แต่ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ต.คลองขุด (บ้านนาแค) อ.เมือง จ.สตูล กลับพบทางออกที่ยั่งยืนด้วยการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสผ่านการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร
นายมิตร ยอดทอง เกษตรจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการลดผลกระทบให้เกษตรกร โดยรณรงค์สัดส่วนการใช้ปุ๋ยแบบ 70:30 คือการใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปุ๋ยเคมีให้ธาตุอาหารเร็ว แต่ปุ๋ยอินทรีย์คือหัวใจของการปรับปรุงโครงสร้างดิน ในช่วงที่ปุ๋ยเคมีราคาแพงและหายาก การหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างในดินให้กลับมาเป็นประโยชน์ พลิกฟื้นดินที่แข็งกระด้างให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ ที่นี่ถือเป็นกลไกสำคัญของ 'ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)' ที่ช่วยสาธิตให้เกษตรกรเห็นจริงว่าการลดพึ่งพาเคมีคือทางรอดที่ยั่งยืน
ด้าน นายสมหมาย บรรณา เกษตรกรต้นแบบวัย 62 ปี เจ้าของพื้นที่เกษตรผสมผสาน 20 ไร่ และประธานกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เล่าถึงจุดเปลี่ยนว่า ตนเองทำเกษตรมาตั้งแต่หนุ่มๆ เคยลองผิดลองถูกกับเคมีมานานกว่า 20 ปี จนพบว่ายิ่งใช้ดินยิ่งเสีย สุขภาพยิ่งแย่ จึงตัดสินใจหันมาทำอินทรีย์เต็มตัวมากว่า 9 ปี สูตรของผมใช้ของดีในท้องถิ่น ทั้งขี้ไก่แกลบ ขี้วัว ขี้แพะ และน้ำหมักชีวภาพ หมักจนได้ที่ก็นำไปใช้ในสวนยาง ปาล์ม ทุเรียนหมอนทอง และพืชผัก ผลลัพธ์ที่ได้คือพืชแข็งแรงกว่าใช้เคมี การันตีออร์แกนิกจากกรมวิชาการเกษตร ใครไม่เชื่อให้มาดูที่บ้านนาแค ผมสอนให้หมดไม่มีกั๊ก
นางภาณุมาศ กูสนั่น อายุ 64 ปี สมาชิกกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ ระบุว่า ตั้งแต่เข้าร่วมกลุ่มชีวิตเปลี่ยนไปมาก ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อปุ๋ยกระสอบละเป็นพันบาทเหมือนเมื่อก่อน เราผลิตเองใช้เองในสวน พืชผักเราสวยแบบธรรมชาติ ขายที่ตลาดเกษตรกรและโรงพยาบาลสตูล ลูกค้าแย่งกันซื้อเพราะเขามั่นใจว่ากินแล้วปลอดภัยแน่นอน ทำให้ครอบครัวอยู่ได้อย่างสบายในยุคเศรษฐกิจแบบนี้
สำหรับการรวมกลุ่มในรูปแบบ “ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์” ปัจจุบันมีสมาชิก 36 ราย มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 8 แสนบาท ผลิตปุ๋ยหมักรอบละ 5-10 ตัน จำหน่ายในราคาเพียงกิโลกรัมละ 10 บาท (กระสอบละ 200 บาท) ซึ่งช่วยลดต้นทุนให้สมาชิกได้อย่างมหาศาล พร้อมทั้งมีการปันผลคืนสู่สมาชิกในช่วงสิ้นปี
โดยสูตรปุ๋ยหมัก “บ้านนาแค” ต่อ 1 ตัน ประกอบด้วย ขี้ไก่แกลบ / ขี้ไก่อบแห้ง / ขี้วัว / ขี้แพะ อย่างละ 100 กระสอบ, หินฟอสเฟต 15 กระสอบ, น้ำหมักชีวภาพสูตรเข้มข้น หากใครสนใจจะมาศึกษาดูงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ต.คลองขุด (บ้านนาแค) โทร. 084-269-5569