ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - อ.ต.ก. รุกตลาดแดนใต้ จัดงาน “ล่องใต้ ชิมช้อปผลไม้ไทย หรอยแรง” วันที่ 8-12 เม.ย. 2569 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีช่องทางจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพ สด สะอาดแก่ผู้บริโภค และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
วันนี้ (9 เม.ย.) ที่สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จังหวัดสงขลา นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ล่องใต้ ชิมช้อปผลไม้ไทย หรอยแรง" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน 2569 โดยมี นายอภิพัฒน์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ท่ามกลางคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายกระจายผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพดีสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายผลไม้สดจากสวน สินค้าชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้าเกษตรมาตรฐาน อ.ต.ก. พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางผ่านเสน่ห์ของวิถีเกษตรภาคใต้
นายอภิพัฒน์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรทั้งในพื้นที่ภาคใต้และภูมิภาคอื่น ๆ ให้มีช่องทางจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลที่ สด สะอาด และปลอดภัย รวมถึงสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพสูงสู่ผู้บริโภค สร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนโดยตรง ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ขณะที่ นายสุรชัย ยุทธชนะ ประธานในพิธี ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของ อ.ต.ก. ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความมั่นคงทางอาชีพ พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่างานนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคเข้าด้วยกัน ช่วยสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน