เงียบเหงา! เรือท่องเที่ยวขนาดเล็กตรังจอดนิ่งไร้นักท่องเที่ยวแม้ใกล้ช่วงสงกรานต์

ตรัง - ท่าเรือควนตุ้งกู ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง เงียบเหงาไร้นักท่องเที่ยว ทั้งที่ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว ต่างไปจากทุกปีจนเห็นได้ชัด เหตุจากน้ำมันแพง ด้านผู้ประกอบการขับเรือ-ขับรถก็ลำบากเพราะต้นทุนที่สูงขึ้นมาก
วันนี้ (9 เม.ย.) บรรยากาศที่ท่าเรือควนตุ้งกู ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง เป็นไปอย่างเงียบเหงา จากเดิมจะคึกคักเป็นอย่างมากตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึงเทศกาลสงกรานต์ ทำให้ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวทะเลตรังแบบเช้าไปเย็นกลับเดือดร้อนหนัก จนเริ่มทยอยจอดเรือเพราะแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
นายประภัก หวังแก้ว คนขับเรือทัวร์เที่ยวเกาะ ดำน้ำชมปะการังทะเลตรัง บอกว่า ใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วแต่ยังเงียบเหงา เหตุน้ำมันแพงทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทาง ทั้งนี้ ค่าเหมาเรือนำเที่ยวทะเลตรังวันละ 3,500-4,500 บาท แม้จะยังไม่ปรับราคา แต่ไม่มีนักท่องเที่ยว ส่วนเรือเหมาข้ามฟากระหว่างท่าเรือควนตุ้งกู-เกาะมุกด์ จากราคา 700 บาท ปรับเป็น 900 บาท, เรือเหมาระหว่างท่าเรือควนตุ้งกู-เกาะกระดาน จาก 1,400 บาท ปรับเป็น 1,600 บาท
ส่วน นายสะอาด แหลมเกาะ คนขับรถสองแถวโดยสาร บอกว่า ยังปรับขึ้นราคาค่าโดยสารไม่ได้ เนื่องจากความเห็นไม่ตรงกัน ระหว่างเจ้าของเรือโดยสารที่วิ่งระหว่างท่าเรือควนตุ้งกู-บ้านเกาะมุกด์ ที่มีจำนวน 2 ลำ โดยลำหนึ่งอยากปรับราคา แต่อีกลำไม่เห็นด้วย ทำให้ปรับราคาไม่ได้
โดยค่าโดยสารหากนั่งเรือบวกค่ารถสองแถวเข้าอำเภอกันตัง คิดอัตราคนละ 80 บาท แต่หากนั่งเฉพาะเรือโดยสารคนละ 50 บาท หรือนั่งเฉพาะรถสองแถวเข้าอำเภอกันตัง ก็คิดคนละ 50 บาท ซึ่งราคานี้ยังไม่ปรับแต่อย่างใด ทำให้ได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก จากเดิมเติมน้ำมันละ 200-300 บาท ต้องเติมเป็นวันละ 400 บาท ซึ่งหากหยุดวิ่งรถก็ไม่มีอะไรกิน
ขณะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ได้เรียกประชุมผู้ประกอบการรถร่วมทุกเส้นทาง พร้อมสั่งห้ามผู้ประกอบการให้ข่าวกรณีการปรับขึ้นค่าโดยสาร