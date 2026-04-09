มาร่วมสนุกกับที่สุดของสงกรานต์หาดใหญ่ “Songkhla Fantasia Splash Festival 2026”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอเชิญทุกท่าน เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลความสุขครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ปาร์ตี้น้ำ โฟม ดีเจ และศิลปิน ครบจบในที่เดียว ในงาน “Songkhla Fantasia Splash Festival 2026” ระหว่างวันที่ 12–13 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 17:00 – 24:00 น. ณ สี่แยกสัจจกุล ถนนราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยมีไฮไลต์ความสนุกที่ไม่ควรพลาด ทั้งการสาดน้ำฉ่ำทั่วพื้นที่, โฟมปาร์ตี้สุดฟิน, อุโมงค์น้ำ เพิ่มความสดชื่นตลอดเส้นทาง พร้อมด้วย ดีเจต่างๆ ที่จะมาเปิดจังหวะความสนุก ให้ทั้งงานโยกไปพร้อมกัน และพบกับ ศิลปินตัวท็อปของประเทศ Modern Dog, PURPEECH, YONIA, Twopee, เอม วิทวัส และ MEAN Band ในเวทีคอนเสิร์ตคุณภาพ เสียงดี บรรยากาศเต็มอิ่ม
สงกรานต์นี้ มาร่วมสร้างช่วงเวลาดีๆ ไปด้วยกัน
ทั้งความสนุก ความชุ่มฉ่ำ และเสียงเพลงที่คุณชื่นชอบ สนุกต่อเนื่องแบบไม่ต้องย้ายที่ ครบทุกบรรยากาศในงานเดียว แล้วมาเจอกัน