รวบสาวแสบหลอกยืมรถญาติไปจำนำ 5 คัน เพื่อหาเงินจ่ายดอกเบี้ยหนี้นอกระบบ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กองปราบตามจับสาวแสบหลอกยืมรถมอเตอร์ไซค์ญาติและคนรู้จักไปจำนำต่อเนื่อง 5 คัน เพื่อนำเงินมาจ่ายดอกเบี้ยหนี้นอกระบบ เผยจำเป็นต้องทำแม้จะรู้ว่าคนอื่นเดือดร้อนเพราะไร้สิ้นวิธีหาเงิน พร้อมฝากเตือนผู้อื่นอย่ายุ่งกับเงินนอกระบบเด็ดขาดเพราะจะทำให้ชีวิตพัง
วันนี้ (9 เม.ย.) ตำรวจกองปราบ กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม นำโดย พ.ต.ท.ธนาคาร อุชณรัศมี สว.กก.6 บก.ป. ลงพื้นที่ติดตามจับกุม น.ส.มัณฑนา เกษเหมือน อายุ 39 ปี ผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ ตามหมายจับของศาลแขวงสงขลา ซึ่งถูกออกหมายจับเมื่อวัน ที่ 21 ม.ค.2568 เพราะถูกแจ้งจับจากพฤติกรรมสุดแสบที่หลอกยืมรถจักรยานยนต์คนรู้จักไปจำนำต่อเนื่องอย่างน้อย 5 คัน เพื่อใช้หนี้นอกระบบ หลังจากสืบทราบว่าย้ายหนีมาเช่าบ้านอยู่ในชุมชนโชคสมานคุณ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
จากการสอบถามในชั้นจับกุม น.ส.มัณฑนา ยอมรับสารภาพว่า ได้หลอกยืมรถญาติและคนรู้จักไปจำนำจำนวน 5 คัน ตามที่เจ้าของได้แจ้งความไว้ โดยเอาไปจำนำในพื้นที่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คันละ 4,000 - 5,000 บาท เพื่อนำเงินไปใช้หนี้นอกระบบที่ไปกู้ยืมมาและหมุนเงินส่งดอกไม่ทัน ทุกครั้งที่ต้องจ่ายดอกก็ต้องใช้วิธีหลอกยืมรถคนรู้จักไปจำนำ แม้จะรู้ว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนและตัดญาติขาดมิตรก็ตาม แต่ก็ต้องทำเพราะไม่รู้ว่าจะหาเงินด้วยวิธีไหนมาใช้หนี้จ่ายดอกเงินกู้นอกระบบที่กู้มา พร้อมกับฝากเตือนคนทั่วไปว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่ากู้เงินนอกระบบเพราะสุดท้ายแล้วจะทำให้ชีวิตพังเหมือนตน
หลังถูกจับกุมทางตำรวจกองปราบก็คุมตัวส่งตำรวจสภ.คอหงส์ พื้นที่เกิดเหตุดำเนินคดี