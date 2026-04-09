มิจฉาชีพเดินสายทั่วเมืองหาดใหญ่โชว์สลิปโอนเงินปลอมเติมน้ำมัน ซื้อสินค้า-อาหาร

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เตือนภัยหนุ่มขับเก๋งตระเวนเติมน้ำมัน-ซื้อสินค้าอาหาร ก่อนโชว์สลิปโอนเงินปลอม พนักงานปั๊มหาดใหญ่ยันจำหน้าได้ เคยมาเติมน้ำมันที่ปั๊ม ซ้ำยังใส่เสื้อตัวเดิม ตำรวจตรวจพบเดินสายหลอก ทั้งร้านอาหาร ร้านขายของชำ สร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างมาก
วันนี้ (9 เม.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กได้โพสต์เตือนภัยหลังถูกมิจฉาชีพทำทีเข้ามาเติมน้ำมันแล้วโชว์สลิปโอนเงินปลอม เหตุเกิดที่ปั๊มน้ำมันสิริอันดาปิโตรเลียม ถนนบางแฟบ-ลพบุรีราเมศวร์ หมู่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบกับพนักงานปั๊มน้ำมันที่อยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 12.19 น. มีคนร้ายขับรถยนต์เก๋งเข้ามาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 500 บาท เมื่อเติมเสร็จคนร้ายได้ขอชำระเงินด้วยการสแกน QR Code และโชว์หน้าจอโทรศัพท์เป็นสลิปการโอนเงินยอด 500 บาทให้ดู พนักงานจึงไม่ได้เอะใจในตอนแรก
กระทั่งต่อมามีการตรวจสอบยอดเงิน พบว่า ไม่มีเงินเข้าบัญชี เมื่อพยายามสแกนคิวอาร์โค้ดในสลิปดังกล่าวก็ไม่สามารถสแกนได้ และเมื่อตรวจสอบกับธนาคารก็ยืนยันว่าไม่มีการทำรายการโอนเงินในเวลาดังกล่าว พนักงานจึงมั่นใจว่าถูกหลอกด้วยสลิปปลอม
พนักงานยังระบุว่า จำหน้าลูกค้าคนนี้ได้แม่นยำ เพราะเคยมาเติมน้ำมันก่อนหน้านี้ เมื่อลองย้อนหาสลิปเก่าพบว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ชายคนเดิมเคยมาเติมน้ำมันและโอนเงินจริง โดยใช้ชื่อในสลิปว่า นายสราวุธ กลิ่นสวัสดิ์ และยังใส่เสื้อตัวเดิมที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด แต่ในวันที่ 6 เมษายน ที่เกิดเหตุ ชื่อในสลิปปลอมกลับระบุชื่อคนอื่น
จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและแจ้งความที่ สภ.หาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูลว่า มิจฉาชีพรายนี้ก่อเหตุมาแล้วหลายพื้นที่ในลักษณะเดินสายหลอกลวง ทั้งร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านข้าวเหนียวไก่ และร้านขายของชำ สร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างมาก
"พวกเราหาเช้ากินค่ำ เงิน 500 บาทสำหรับลูกจ้างมันมีค่ามาก อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว เพราะเท่าที่ทราบคือเขาก่อเหตุไปทั่วเมืองหาดใหญ่ ไม่อยากให้ใครต้องตกเป็นเหยื่ออีก"
ทั้งนี้ ผู้เสียหายได้นำภาพและหลักฐานสลิปปลอมโพสต์ลงโซเชียลเพื่อเตือนภัยร้านค้าอื่นๆ ให้ระมัดระวัง และตรวจสอบยอดเงินในแอปพลิเคชันธนาคารทุกครั้งก่อนปล่อยให้ลูกค้าออกจากร้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการสลิปปลอมรายนี้