ระทึกกลางดึกไฟไหม้สายระบบสื่อสาร ลุกไหม้ลามร้านอาหารชาวต่างชาติวอด

สุราษฎร์ธานี - ระทึกไฟไหม้สายระบบสื่อสาร ก่อนลุกลามไหม้ไปติดร้านอาหารของชาวต่างชาติวอด เจ้าหน้าที่ดับเพลิง จากเทศบาลนครเกาะสมุย และ รถน้ำของเอกชน เข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงเพื่อไม่ให้ลุกลามไปติดห้องข้างเคียง
เมื่อเวลา 00.30 น.วันนี้ ( 9 เมษายน 2569) ศูนย์วิทยุ 191 สภ.เกาะสมุย ได้รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ที่ 4 แยกบ้านแม่น้ำ หมู่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้ประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลนครเกาะสมุย ในที่เกิดเหตุ พบต้นเพลิงเกิดขึ้นที่สายสื่อสาร บริเวณซุ้มประตูป้ายศาลเจ้าจาวเอ่งเเซะ ก่อนไฟลุกลามไหม้ติดสายสื่อสารไปยังร้านอาหารซึ่งเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ไฟได้โหมลุกไหม้
สร้างความตื่นตกใจให้กับชาวบ้านประชาชน และชาวต่างชาติ วิ่งออกมาอยู่บนถนน ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปิดถนน ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน โดยเปิดทางให้เฉพาะรถดับเพลิง เนื่องจากต้นเพลิงอยู่ริมถนน สายหลัก เป็นถนนทวีราษฎร์ภักดี หรือถนนสายรอบเกาะสมุย
อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุ นายพิชัย ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุย ได้นำรถดับเพลิง จำนวน 5 คัน และรถน้ำจากเอกชน เข้าระดมฉีดน้ำ สกัดต้นเพลิง และควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด เพื่อไม่ให้ลุกลามไปติด ห้องข้างเคียง ที่อยู่ติดกัน พร้อมประสารเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ทำการตัดไฟฟ้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำงานได้อย่างสะดวก โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 40 นาที จึงควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัด
จากกการตรวจสอบ พบว่าต้นเพลิง เกิดจากระบบสื่อสารจำนวนมาก ทั้งสายเก่าและสายใหม่ ที่อยู่บริเวณซุ้มประตู ศาลเจ้าจาวเอ่งแซะ ไฟได้ลุกไหม้ติดสายสื่อสารก่อนที่ไฟจะลุกลามไปติดหลังคาร้าน อาหารของชาวต่างชาติ ที่เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ไฟไหม่ เสียหายทั้งหมด และไฟทำท่าจะลุกลามไปยังห้องข้างเคียง เนื่องจาก บ้านเป็นคูหาที่อยู่ติดกันเป็นแถว ทั้งด้านนอกถนน และในซอยซึ่งเป็นชุมชนตลาดเก่า เจ้าหน้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้อยู่ในวงจำกัด และทำการฉีกน้ำเลี้ยงไว้ เพื่อป้องกันการประทุของไฟขึ้นมาอีก
ส่วนสาเหตุ และความเสียหาย ที่แท้จริง ต้องรอเจ้าหน้าที่ มาตรวจสอบ อีกครั้ง