DSI สนธิกำลังตรวจผู้ค้าน้ำมันมาตรา 10 ที่สงขลา คุมเข้มป้องกันขาดแคลนเชื้อเพลิง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - DSI สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจการดำเนินงานของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 (Jobber) ในพื้นที่สงขลา จำนวน 9 บริษัท คุมเข้มป้องกันขาดแคลนเชื้อเพลิง
วานนี้ (8 เม.ย.) ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 9 (DSI) สนธิกำลังร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงจังหวัดสงขลา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา และปลัดอำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 (Jobber) ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลา
การปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 3/2569 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยมุ่งตรวจสอบผู้ค้าน้ำมันอิสระ (Jobber) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด
จากการตรวจสอบเบื้องต้นในผู้ประกอบการรวม 9 บริษัท พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าตามมาตรา 10 (Jobber) ในลักษณะซื้อมาขายไป (Trader) ไม่มีรถขนส่งน้ำมันเป็นของตนเอง และใช้วิธีเช่ารถขนส่งจากภายนอก อีกทั้งไม่มีสถานที่เก็บน้ำมันในครอบครอง
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารสำคัญอย่างละเอียด ทั้งเอกสารกำกับการขนส่ง บัญชีรับ-จ่ายน้ำมัน และหลักฐานการรับน้ำมันจากคลัง พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเส้นทางการขนส่ง การเคลื่อนไหวของน้ำมัน และความสอดคล้องของปริมาณซื้อ-ขาย เพื่อป้องกันการลักลอบ กักตุน หรือกระทำผิดเงื่อนไขทางกฎหมาย
ขณะเดียวกัน ได้กำหนดมาตรการคุมเข้มเพิ่มเติม ได้แก่ การให้ผู้ประกอบการรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การสุ่มตรวจซ้ำโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และการบูรณาการข้อมูลร่วมระหว่างหน่วยงาน เพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติของระบบกระจายน้ำมัน โดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 9 จะดำเนินการตรวจติดตามต่อเนื่อง เพื่อสร้างความโปร่งใส และรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานในพื้นที่อย่างเข้มงวดต่อไป