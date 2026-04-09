ชมภาพความสวยงามของ “นกพญาปากกว้างท้องแดง” ในสวนพฤกษศาสตร์พนางตุง

พัทลุง – พามาชมภาพความสวยงามของ “นกพญาปากกว้างท้องแดง” 1 ใน นกพญาปากกว้าง 7 ชนิดที่พบในประเทศไทย ซึ่งพบได้ในสวนพฤกษศาสตร์พนางตุง ท้องที่ ม.4 ต.พนาตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นกพญาปากกว้างท้องแดง (Black-and-red Boradbill) เป็น 1 ใน นกพญาปากกว้าง 7 ชนิดที่พบในประเทศไทย จากขนาดตัวที่ยาว 21-24 ซม. จึงเป็นนกพญาปากกว้างขนาดกลาง ที่เล็กกว่าพี่ใหญ่ คือ นกพญาปากกว้างสีดำ และ นกพญาปากกว้างหางยาว จุดเด่นของนกกลุ่มนี้คือ จะงอยปาก ที่กว้างหนาคล้ายปากกบ ชื่อไทยจึงตั้งตามหลักรูปพรรณนามของนก รวมถึงชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbirhynchus macrorhynchos ที่แปลว่า นกที่มีปากใหญ่และกว้างคล้ายท้องเรือ ที่หากินในสวนพฤกษศาสตร์พนางตุง ท้องที่ ม.4 ต.พนาตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ที่ออกมายลโฉมหาอาหารในช่วงฤดูผสมพันธุ์
นกพญาปากกว้าง เป็นนกประจำในป่าดิบ แต่เจ้าท้องแดงนี้อาศัยอยู่ในป่าชายเลนได้ด้วย นอกจากสีเด่น ดำขาวแดงที่ตัดกับสีฟ้าของจะงอยปากบานๆ แล้ว ม่านตาของนกก็มีสีฟ้าเช่นเดียวกัน ดังนั้น นับเป็นนกป่าสีสวยที่เตะตานักดูนกที่ชอบส่องนกสีเจ็บๆ
นกพญาปากกว้างเป็นนกกินแมลง แต่เจ้าท้องแดงชนิดนี้มีรายงานว่านอกจากแมลง ผีเสื้อ ผีเสื้อกลางคืนแล้ว ยังกินหอยทาก ปูและปลาอีกด้วย ซึ่งถ้าทราบว่านกชอบทำรังใกล้น้ำ เหนือลำธารในป่า ก็คงไม่แปลกใจ เพราะรังของนกพญาปากกว้างนับว่าเด่นเตะตา มองหาง่ายมาก ด้วยรังรูปไข่ สร้างจากหญ้าแห้ง ใบไม้ กิ่งไม้แห้งสานกันแน่นหนาคล้ายกระเป๋าห้อยจากปลายกิ่งไม้เล็กๆ ลางทีถ้าลมฝนแรงๆ จะแกว่งไปมาดูเหมือนจะหล่นไม่หล่นแหล่ดูเผินๆ ก็คล้ายเศษขยะไม่น้อย หากลักษณะรังเช่นนี้ ช่วยให้นกรอดพ้นจากการล่ารังของสัตว์อื่นๆ ที่ปีนป่ายบนต้นไม้เก่งๆ อาทิ ลิง ค่างแว่น กระรอก หรืองูที่หมายปองไข่หรือลูกนกในรัง
นกพญาปากกว้างมีนิสัยเชื่องช้า เกาะที่ใด มักจะเกาะนานนิ่ง ไม่ไหวติงนานเป็นนาที ดังนั้นก่อนที่นกจะบินข้ามไปสร้างรัง หรือเข้ารังเพื่อกกไข่ หรือป้อนลูก จึงมีเวลาที่นักดูนกจะส่องชมรายละเอียดของชุดขนที่ไม่แตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียได้อย่างละเอียด
ด้วยความที่เป็นผู้อาศัยในป่าดิบที่ราบต่ำ ซึ่งถูกตัดถางเหลือน้อยลงได้ง่ายกว่าป่าบนดอยหรือที่สูง ทำให้นกพญาปากกว้างท้องแดง พบเห็นไม่ใคร่ง่ายนัก