สงขลาคุมเข้มตรวจราคาสินค้าสงกรานต์ ย้ำห้ามฉวยโอกาส พร้อมเดินโครงการหน้าไทยช่วยไทย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุมเข้มราคาสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา พร้อมเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทย เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อและเข้าถึงสินค้าราคาประหยัด
วานนี้ (8 เม.ย.) นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและการแสดงราคาภายในห้างสรรพสินค้าโลตัส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้บริโภค
การตรวจครั้งนี้ มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าเทศกาล อาทิ เสื้อผ้าลายดอก และอุปกรณ์เล่นน้ำ ต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน เปิดเผย และสามารถอ่านได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบราคาได้อย่างเป็นธรรม
พร้อมกันนี้ได้ติดตามการดำเนิน “โครงการไทยช่วยไทย” ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นมาตรการลดค่าครองชีพให้ประชาชน โดยความร่วมมือของภาครัฐและผู้ประกอบการ นำสินค้าจำเป็นอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ลดเฉลี่ยประมาณ 25–50 เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุมสินค้าหลายรายการ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช อาหารแห้ง รวมถึงสินค้าใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ มีการจัดโซนสินค้าพร้อมติดป้ายแสดงอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อได้สะดวกและเข้าถึงสินค้าราคาประหยัด
จากนั้น คณะได้ลงพื้นที่ต่อ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ (บขส. หาดใหญ่ 1) เพื่อตรวจสอบการจำหน่ายตั๋วโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกำชับให้มีการแสดงราคาค่าโดยสารอย่างชัดเจน และเฝ้าระวังการจำหน่าย “ตั๋วผี” เพื่อป้องกันการเอาเปรียบประชาชน พร้อมย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางช่วงเทศกาลสำคัญนี้