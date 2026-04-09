สงขลาเตรียมรับเทศกาลสงกรานต์ กับงาน “Songkhla Songkran Festival 2026”

สงขลาเตรียมระเบิดความมันส์รับเทศกาลสงกรานต์ กับงาน “Songkhla Songkran Festival 2026” ชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสาดความสุขแบบจัดเต็ม ระหว่างวันที่ 12–13 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. ณ ลานจอดรถสวนสาธารณะเมืองสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยเปิดให้เข้าร่วมงานฟรี ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก พร้อมยกทัพศิลปินชื่อดังอย่าง SONGKARN, MILD, LAOLOM และ EBOLA มาสร้างความสนุกตลอด 2 วันเต็ม
นอกจากนี้ยังเพิ่มดีกรีความมันส์ด้วยดีเจชื่อดังที่จะมาสร้างจังหวะความสนุกแบบต่อเนื่อง โดยวันที่ 12 เมษายน พบกับ DJ Mint Muay และ MC V Queen และวันที่ 13 เมษายน สนุกต่อกับ DJ Hanuman และ MC Biw เตรียมตัวให้พร้อม แต่งกายให้โดน แล้วออกมาร่วมสนุกกับเทศกาลสงกรานต์ครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองสงขลาได้อย่างเต็มที่