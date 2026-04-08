พลังงานจังหวัดสงขลา เผย B20 กระแสตอบรับดี เร่งขยายจุดบริการตามนโยบายรัฐ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - พลังงานจังหวัดสงขลา เผยสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ในพื้นที่กระแสตอบรับดี เตรียมเร่งขยายจุดบริการบนเส้นทางสายหลักทั่วประเทศ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และช่วยลดต้นทุนภาคขนส่ง–เกษตร
วันนี้ (8 เม.ย.) นายจักรพันธ์ กิ่งแก้ว พลังงานจังหวัดสงขลา เปิดเผยสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ในพื้นที่ว่า ปัจจุบันมีให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการ ปตท. พื้นที่ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร และบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยรับน้ำมันจากคลัง ปตท. จ่ายออกครั้งละประมาณ 40,000 ลิตร วันเว้นวัน และแบ่งจำหน่ายสถานีละประมาณ 20,000 ลิตร ซึ่งสามารถจำหน่ายหมดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้การตอบรับที่ดีจากประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ประมง และภาคก่อสร้าง
ด้านมาตรการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย สำนักงานพลังงานจังหวัดได้เข้าตรวจสอบสถานีบริการที่ปรับเปลี่ยนการใช้ถังน้ำมันจากดีเซลปกติเป็น B20 อย่างเข้มงวด ทั้งระบบถังเก็บ ท่อส่ง หัวจ่าย และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการรั่วซึมหรือปัญหาทางเทคนิค พร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนได้อย่างปลอดภัย
ขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบายเร่งขยายจุดให้บริการน้ำมัน B20 ให้ครอบคลุมทุกระยะ 100 กิโลเมตรบนเส้นทางสายหลักทั่วประเทศ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับบริษัท ปตท. ดำเนินการสำรวจความพร้อมของสถานีบริการ ทั้งด้านถังเก็บและระบบจ่ายน้ำมัน เพื่อเพิ่มจุดจำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งขณะนี้คลังน้ำมันในพื้นที่สงขลามีความพร้อมรองรับการจ่ายแล้ว
ทั้งนี้ จากการสอบถามผู้ประกอบการขนส่งพบว่า น้ำมัน B20 ช่วยลดต้นทุนได้อย่างชัดเจน แม้อาจมีผลต่ออัตราเร่งเล็กน้อย แต่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 600–700 บาทต่อการเติมหนึ่งครั้ง หรือคิดเป็นการลดต้นทุนราว 10 เปอร์เซ็นต์ จึงมีการแนะนำกันในกลุ่มผู้ประกอบการให้หันมาใช้มากขึ้น โดยเฉพาะในรถบรรทุก เครื่องจักรกล และภาคการเกษตร ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าในระยะยาว