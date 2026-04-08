ผู้ว่าฯ นราธิวาสนำเสนอศักยภาพนราธิวาสในการต้อนรับนักลงทุนชาวมาเลเซีย สู่ศูนย์กลางสินค้าฮาลาลชายแดนใต้

ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดจวนต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เชื่อมสัมพันธ์อันดี พร้อมนำเสนอศักยภาพนราธิวาสในการต้อนรับนักลงทุนชาวมาเลเซีย สู่ศูนย์กลางสินค้าฮาลาลชายแดนใต้
(8 เม.ย.69) นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางขนิษฐา หอมยามเย็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เปิดจวนต้อนรับ พณฯ ดาตุก วัน ชัยดี วัน อับดุลละห์ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และคณะ ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง
การเดินทางมาจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ทางคณะเอกอัครราชฑูตมาเลเซียฯ ตั้งใจมาติดตามความคืบหน้าด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชายแดน การขนส่ง และการอำนวยความสะดวกทางการค้า ตลอดจนรับฟังความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก เชื่อมต่อเมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
สำหรับการจัดอาหารพิเศษมื้อนี้จังหวัดนราธิวาสได้จัดอาหารเช้าพื้นถิ่นต้อนรับ อาทิ นาฆิดาแฆ และ สะเต๊ะไก่ เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความงดงามของพื้นที่ชายแดนใต้ อันเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญของจังหวัดนราธิวาสที่เชื่อมโยงผู้คนทั้งสองประเทศด้วยความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมและมิตรภาพอันดี
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน โดยเฉพาะการพัฒนา สินค้าฮาลาล ซึ่งนราธิวาสมีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากร บุคลากร พื้นที่ และศักยภาพเชิงวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการต่อยอดสู่ตลาดฮาลาลระดับสากลที่เหมาะต่อการลงทุนของนักธุรกิจชาวมาเลเซีย
นอกจากนี้ ได้ชูจุดเด่นด้านผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ เช่น ผ้าบาติกและผ้าปาเต๊ะ ที่มีลวดลายงดงามเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถพัฒนาเชิงพาณิชย์ในตลาดการค้าของโลกมุสลิมได้อย่างกว้างขวาง ส่วนด้านภาคปศุสัตว์ของจังหวัดนราธิวาสนั้นยังมีศักยภาพรองรับการลงทุน ทั้งการเลี้ยงโคและการเลี้ยงไก่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนราธิวาสยังมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงการค้าชายแดน โดยมีด่านพรมแดนสำคัญใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอตากใบ ซึ่งเป็นประตูสำคัญสู่การค้าระหว่างไทยและมาเลเซีย และเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม