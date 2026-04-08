กมธ.การทหาร วุฒิสภา ลงพื้นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และความมั่นคงตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ปัญหาแรงงานต่างด้าว การหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด รวมทั้งปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง
วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 - 13.00 นาฬิกา นำโดยนายสมบูรณ์ หนูนวล รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการกิจการทหารด้านความมั่นคงแบบองค์รวม เดินทางลงพื้นที่ติดตามงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความมั่นคงตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ปัญหาแรงงานต่างด้าว การหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด รวมทั้งปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม
ในการนี้ นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายวิธรัช รามัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายปกาสิต พระประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดระนอง ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดภูธร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - พม่า ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง และจัดหางานจังหวัดระนอง ได้ให้การต้อนรับนายสมบูรณ์ หนูนวล รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ คนที่หนึ่ง และคณะเดินทาง
ต่อจากนั้น นายสมบูรณ์ หนูนวล รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ คนที่หนึ่ง และคณะเดินทาง รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การเฝ้าตรวจและการป้องกันตามแนวชายแดน สถิติการจับกุมการสกัดกั้นการหลบหนีเข้าเมืองประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายในจังหวัดระนอง ผลการดำเนินงานศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว สถานภาพผู้ต้องกักที่อยู่ในความควบคุมของ ตม.จังหวัดระนอง สถิติการผลักดันและส่งกลับแรงงานต่างด้าว รวมทั้งปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินงานจอง ตม.จังหวัดระนอง สถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระนอง รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแบบองค์รวมภายในจังหวัดระนอง
นายสมบูรณ์ หนูนวล รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้มแข็งของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระนองในการรักษาความสงบในพื้นที่ที่ปลอดภัยของจังหวัดชายแดนภาคใต้และทำให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนได้ให้ข้อสังเกตในการขับเคลื่อนงานความมั่นคงในจังหวัดระนองให้บูรณาการ ประสานและสอดคล้องกันของทุกระดับและทุกฝ่ายเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะที่ได้รับทราบหรือจากการแลกเปลี่ยนความเห็นมาประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้ภายใต้กรอบฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยรวมต่อไป