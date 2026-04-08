ชาวกระบี่สงสัยและกังวลหนัก หลังเครื่องบินทหารอเมริกาขึ้นลงววันหลายเที่ยว ด้าน ทอ.แจงไม่เกี่ยวสงคราม เป็นการสับเปลี่ยนกำลังพล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระบี่ - ชาวจ.กระบี่ สงสัยและกังวลหนัก หลังเครื่องบินทหารอเมริกา ขึ้นลงที่สนามบินกระบี่ วันละหลายเที่ยวบิน หวั่นมาตั้งฐานทัพในกระบี่ ด้านโฆษก ทอ. แจงเป็นกิจกรรมสับเปลี่ยนกำลังพลและส่งผู้ป่วยในเรือ ไม่เกี่ยวสงคราม


จากกรณีที่ประชาชนชาว จ.กระบี่ ต่างพากันกังวลและสงสัยไปตามๆกัน หลังมีการนำคลิปวิดีโอและภาพแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์อย่างแพร่หลาย เป็นคลิปและภาพคล้ายเครื่องบินทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา บินขึ้นลงที่สนามบินกระบี่ วันละหลายสิบเที่ยวบิน บางครั้งบินในระยะต่ำ ส่งเสียงดังน่าเกรงขาม ยิ่งสงสัยและลือกันไปต่างๆนานา เพราะไม่เคยเห็นเครื่องบินในลักษณะนี้มากก่อน เหตุเกิดตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา เบื้องต้นมีทั้งเครื่องบิน C-130, MV-22 Ospery, H-60 Seahawk ทั้งตั้งข้อสงสัยว่า มีการมาสำรวจหาที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในฝั่งอันดามันของไทยหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศอิหร่านไม่พอใจและอาจจะเป็นเป้าโจมตี ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง

บางคนบอกว่าเป็นการนำทหารสหรัฐอเมริกามาผ่อนคลายหลังจากเข้าร่วมทำสงครามที่ตะวันออกกลางบ้าง และตามมาด้วยคำถามว่าใครเป็นคนอนุญาตให้เข้ามา ทำไมต้องมาลง “สนามบินกระบี่” ไม่ไปลงฐานทัพเรือหรือกองบิน ในขณะที่สถานการณ์การสงครามความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอลกับอิหร่านยังเป็นประเด็นสำคัญในเวทีโลก และไม่มีท่าทีว่าจะจบลง เหตุใดรัฐบาลไทยจึงอนุญาตให้เครื่องบินเหล่านี้เข้ามา เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และรัฐบาลไทยประกาศว่าวางตัวเป็นกลาง


หลังเกิดปรากฎการณ์ดังกล่าว ผู้สื่อสื่อข่าวได้สอบถามไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ แต่ก็ไม่มีผู้ใดให้ข้อมูลได้ ไม่มีรายละเอียดที่ไปที่มาของเครื่องบินทหารอเมริกามาจากไหนและปลายทางที่ไหน ไม่มีใครทราบ บอกเพียงว่าไม่สามารถให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวได้ เพราะเกรงว่าประชาชนจะตื่นตระหนกตกใจ

ต่อมา วันนี้ ( 8 เม.ย.69) พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษก ทอ. ได้ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่า ทางกองทัพอากาศ ตรวจสอบพบว่า เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจํา แต่สาเหตุที่ประชาชน ตระหนกตกใจเพราะว่าเป็นครั้งแรก ที่เครื่องบินเหล่านี้ไปลงจอดที่ท่าอากาศยานกระบี่ เพราะก่อนหน้านั้นจะใช้ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ท่าอากาศยานภูเก็ต หลายครั้ง แต่ในครั้งนี้ คนกระบี่ตกใจ เพราะว่าเหตุใดถึงมาลงที่ท่าอากาศยานกระบี่ โดยปีนี้สหรัฐขอใช้ท่าอากาศยานกระบี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าการสับเปลี่ยนกำลังพล และมีเรื่องของการส่งผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นกำลังพลที่ป่วยอยู่บนเรือ ที่ลอยลํากลางทะเล ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสู้รบในตะวันออกกลาง เป็นกิจกรรมที่ทําอย่าง



